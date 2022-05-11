اعتبر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن، أن "الحل السياسي للأزمة في سوريا لا يزال بعيد المنال". وقال: في المؤتمر السنوي للمانحين السوريين "بروكسل -6"، "إسمحوا لي أن أكون صريحاً.. نحن بعيدون عن حل سياسي". وأشار إلى أن "المجموعة المصغرة من اللجنة الدستورية السورية ستجتمع مرة أخرى في جنيف نهاية الشهر الجاري.. الجولات السابقة لم تأت بالنتائج التي نرغب فيها، لكنني آمل أن تحقق هذه الجولة القادمة على الأقل نوعاً من التقدم التدريجي.

ذكر مفوض السياسة الخارجية في ​الاتحاد الأوروبي​ ​جوزيب بوريل​، أنّه "يجب أن يكون ملف الإخفاء القسري أولوية في معالجتنا للملف السوري"، معلنًا "أننا لن نخفف العقوبات على نظام الرئيس السوري ​بشار الأسد​، ولن نطبع العلاقات معه، قبل أن يتمكن السوريون من العودة إلى ديارهم".

أكدت الأمم المتحدة على دور روسيا المحوري والرئيسي في التسوية السورية، وأعربت عن دهشتها لقرار الاتحاد الأوروبي عدم دعوة موسكو لحضور مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" في بروكسل. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إن "مؤتمر بروكسل هو حدث سنوي مهم. نحن نشارك في المناقشات، من وجهة نظرنا، روسيا عضو في الأمم المتحدة، وعضو دائم في مجلس الأمن ومحاور رئيسي".

أكدت الكويت، الاستمرار في ممارسة دورها الإنساني ودعمها الكامل للمساعي والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي، في سبيل الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية.

رصد عمليّة إنزال نفّذتها قوّات ​التحالف الدولي​ برفقة "​قوات سوريا الديمقراطية​"، في بلدة الشحيل الواقعة بريف ​دير الزور​ الشرقي، والخاضعة لسيطرة "قسد"، حيث جرت عمليّة الإنزال بالقرب من معمل السجّاد ضمن البلدة، وجرت محاصرة منزل هناك، وتوجيه نداءات عبر مكبّرات الصّوت بمنع خروج أيّ شخص في المنطقة خارج المنزل.

أدى وزير الدفاع السوري، العماد علي محمود عباس، اليمن الدستورية، وزيراً للدفاع، أمام الرئيس السوري بشار الأسد الذي زوده بتوجيهاته وتمنى له النجاح والتوفيق في أداء مسؤولياته. كما أدى اليمين القانونية أمام الأسد، محمد حسنين خليل خدام سفيراً للجمهورية العربية السورية لدى جمهورية الصين الشعبية والدكتورة نورا مارديروس أريسيان سفيراً للجمهورية العربية السورية لدى جمهورية أرمينيا.

قال الناطق باسم حركة "أنصار الله" في اليمن محمد عبد السلام إن بنود الهدنة الإنسانية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة في أبريل، واضحة وتنص على وقف العمليات العسكرية. وفتح ميناء الحديدة لعدد معين من السفن وفتح مطار صنعاء لرحلتين أسبوعياً وإلى وجهتين الأردن ومصر ومن يختلق أي شروط أخرى فهو من يعرقل تنفيذ الهدنة، ويفترض بما هو إنساني التعامل معه دون أي تسييس".

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن روسيا والجزائر تعتزمان التوقيع على اتفاقية تعكس النوعية الجديدة للعلاقات الثنائية بين الدولتين.

أفادت وكالة الأنباء القطر​ية، أنه "عقد في العاصمة الإيرانية ​طهران​، الاجتماع الأول للجنة المشاورات السياسية بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية". وفي اجتماع منفصل، بحث وزير الخارجية الإيراني ​حسين أمير عبد اللهيان​ مع الحمادي علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

غاب القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، عن المثول أمام المحكمة في ولاية فيرجينيا الأمريكية في دعوى قضائية تتهمه "بارتكاب جرائم حرب". وقال عصام عميش من التحالف الليبي الأمريكي، الذي يدعم مجموعة من المدعين، إن حفتر أرجع عدم حضوره إلى واجباته الرسمية التي جعلت من المستحيل جلوسه للإدلاء بالشهادة وطلب تأخيراً لمدة شهر واحد.