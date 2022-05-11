الجمهورية – راكيل عتيق

تطرّقت إلى زيارة البابا وقالت إنه فيما كان اللبنانيون ينتظرون زيارة البابا فرنسيس للبنان في حزيران المقبل، لما تشكّله من بارقة أمل ودعم معنوي كبير لهذا البلد الغارق في أزمة غير مسبوقة، وذلك بعد أقل من شهر على الانتخابات النيابية، أدّى الوضع الصحي للحبر الأعظم إلى تأجيل الزيارة إلى موعدٍ لم يُحدّد بعد، ومن المُرجح ألّا يُحدّد الآن، بحسب مصادر مطّلعة، كذلك قد لا تحصل قبل أيلول المقبل، انطلاقاً من اعتبارات وعوامل فاتيكانية ولبنانية عدة.

الديار – أميمة شمس الدين

أوضحت أن اللبنانيين يترقبون نتائج الانتخابات النيابية على أمل ان يأتي مجلس نيابي على قدر طموحات المواطن الذي يئن تحت وطأة أزمة إقتصادية ومعيشية خانقة وغير مسبوقة جعلت أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، بعدما فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها أمام الدولار، فيما ارتفعت أسعار المواد الأساسية بأكثر من 700 في المئة. من جهة أخرى ينتظر المجلس النيابي العتيد صعوبات وتحديات جمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وانتشال لبنان واللبنانيين من هذه الأزمة الإقتصادية المستعصية. ونقلت عن البروفسور مارون خاطر الباحث في الشؤون الماليَّة والاقتصاديَّة، أنَّ تحسن الأوضاع الإقتصادية بشكل ملموس رهن بنجاح الأفرقاء السياسيين في جعل ١٦ أيار يوماً جديداً تتوحد فيه الجهود وتتعالى فيه الأفكار عن المصالح. ورأى أنه يُمكن أن يساهم تسارع الأحداث الدستورية إلى بِدء تحسن الوضع الاقتصادي أو على الأقل إلى تخفيف الضغط النفسي والمعنوي الذي يعيشه اللبنانيون بسبب انسداد الافق السياسي والاقتصادي وأضاف البروفسور أنَّ تَحَسُّن سعر الصرف أو انخفاض الأسعار لا تشكِّل أحداثاً أو أسباباً بحدِّ نفسها، بل نتائجاً مرتبطة إرتباطًا وثيقًا بالمعطيات السياسيَّة الداخليةَّ وبالاتفاق على قاعدة ورؤية مشتركة للحَلّ، وقال في أن لا بُدَّ أن يشكِّل ما تقدم انعكاسًا واضحًا للتطورات السياسيَّة والجيوسياسيَّة الإقليمية والخارجية.