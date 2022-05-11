الوكالة الوطنية للإعلام

الاسمر: الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات يعكس إصراراً وتواطؤا بين جهات وغرف سوداء تدفع البلاد نحو الانفجار الكبير

اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، أن "الإرتفاع المستمر والصاروخي لأسعار المحروقات يعكس إصراراً وتواطؤاً بين جهات وغرف سوداء تدفع البلاد نحو الانفجار الكبير. وإلا فما معنى أن يقفز سعر صفيحة البنزين بين ليلة وضحاها حوالي 25 ألف ليرة وتصبح فوق الـ 500 ألف ليرة والمازوت 10 آلاف ليرة ليصل ثمن الصفيحة إلى 600 الف ليرة؟ إن ما يجري ليس سوى استمرار بارتكاب الجرائم بحق الشعب اللبناني بكل فئاته (عمالاً وموظفين وعسكريين ومتقاعدين وذوي الدخل المحدود) الذي تبخرت أمواله بفعل السياسات الخاطئة والنهب والسلب وتهريب الأموال".

وكالة الأناضول

تركيا.. توقيف مشتبهين اثنين بالانتماء لـ"داعش" الإرهابي بولاية قيصري وسط البلاد..

أوقفت السلطات الأمنية التركية مشتبهين اثنين بانتمائهما لتنظيم "داعش" الإرهابي في عملية بولاية قيصري وسط البلاد.

وقالت ولاية أوردو في بيان، إن قوات الدرك توصلت لمعلومات مفادها أن سوريين اثنين شاركا سابقاً في أنشطة تحت راية تنظيم داعش الإرهابي أثناء تواجدهما في سوريا، يختبئان في قيصري. وأضافت أن قوات الدرك نظمت عملية مداهمة على منزل المشتبهين بمنطقة ملك غازي، وألقت القبض عليهما. وأردفت أن السلطات صادرت عدد من المعدات التكنولوجية في الموقع المذكور. ولفتت إلى استمرار الإجراءات القانونية بحق المشتبهين في قيادة الدرك.