غزو روسيا لأوكرانيا لا يحظى بتأييد استطلاعات الرأي في الخليج العربي - ديفيد بولوك – 30/4/2022

مع استمرار حرب روسيا على أوكرانيا، يأمل بعض الأمريكيين أن تتمكن الدول العربية الرئيسية المصدرة للنفط من المساعدة على التخفيف من أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب، أو حتى الانضمام إليهم في فرض عقوبات على روسيا. غير أن البيانات الناتجة عن استطلاع رأي جديد فريد من نوعه شمل ثلاث دول رئيسية في الخليج العربي، هي السعودية والإمارات والكويت، تُظهر أن شعوب هذه الدول تقيّم روابطها مع روسيا بقدر تلك التي تجمعها مع الولايات المتحدة. ويشعر الآن نصف الذين شملهم الإستطلاع أو أكثر أنه لا يمكن الاعتماد على واشنطن، والثلث فقط ينظرون نظرة إيجابية إلى المساعي الأمريكية المستمرة للتوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران.

سلاح تركيا الفتاك - سونر چاغاپتاي, ريتش أوتزن – 27/4/2022

في 14 نيسان ، فاجأت القوات الأوكرانية العالم عندما أغرقت الطراد المسلح "موسكفا" الذي كان يُعتبر السفينة الرائدة في أسطول موسكو في البحر الأسود. وكما تناقلت الصحافة العالمية على نطاق واسع، نجح الأوكرانيون في ضرب السفينة بصواريخ "نبتون" أوكرانية الصنع، على الرغم من الدفاعات القوية للسفينة. ومع ذلك، لم يتمّ تسليط الضوء إلى حد ما على الطائرات المسيرة الأجنبية الصنع التي سهلت تنفيذ ذلك الهجوم: فوفقاً للمسؤولين الأوكرانيين، تمّ تنسيق الضربة بواسطة طائرتين مسيرتين تركيتين من نوع "بيرقدار تي بي 2"، تمكنتا من الإفلات من رادار السفينة وزودتا الصواريخ بمعلومات استهداف دقيقة. وليست هذه هي المرة الأولى التي تثبت فيها الطائرات المسيرة التركية أهميتها في مقاومة أوكرانيا للغزو الروسي. فمنذ الأيام الأولى للهجوم الروسي، أثبتت طائرات "تي بي 2" المسيرة الفتاكة والمنخفضة التكلفة مراراً وتكراراً أهميتها في ضرب الدبابات الروسية ووقف تقدم الروس.