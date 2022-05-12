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عبارة كان يفترض ب شرين أبو عاقلة أن تنهي بها رسالتها من جنين لكن رصاص الاحتلال أسكتها عن فضح همجيته في اقتحام المدينة فتحول صمت شيرين الى تسونامي غاضب حول العالم وبدل أن تنقل الخبر صارت أبو عاقلة هي الخبر هي الصحافية التي عاندت الاحتلال على مدى ربع قرن وكشفت انتهاكاته وعشقت قضيتها- فلسطين حتى الشهادة.

المنار

في فلسطين المحتلة دماء زكية سفكت غيلة صباح اليوم، انها الاعلامية المناضلة شيرين ابو عاقلة التي ارتقت شهيدة برصاص الاحتلال على ارض جنين، بعد جهادها الاعلامي لعشرات السنين وهي تلاحق الاحتلال بالصوت والصورة موثقة اجرامه وكاشفة عنصريته. فاصبحت اليوم صورة حية للمظلومية الفلسطينية وصوتا فلسطينيا عسى ان يوقظ الغافلين في غيابة التطبيع..

nbn

لبنان دخل مجدداً في مدار الصمت الانتخابي ابتداء من منتصف ليل أمس استعدادات لاقتراع الإداريين الذين سيتولون إدارة العمليات الانتخابية في مراكز الاقتراع وأماكن فرز النتائج النهائية للانتخابات.

mtv

ابرز المواقف ما اعلنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من أن الاقتراع واجب، ودعوته جميع اللبنانيين إلى المشاركة بكثافة في الانتخاب.

NTV

جريمة حرب بكل المقاييس اغتالتها قوات الاحتلال ظنا منها أن شيرين ستنفذ عملية طعن بالصوت والصورة وأمام العدسات تعمد الاحتلال إطلاق النار مباشرة على الجسم الصحافي لمنع الإعلام من نقل الصورة وتوثيق الجرائم.

OTV

في الانتظار، مهرجانات ولقاءات شعبية وكلمات، وللناس وحدهم القرار.

LBC

تباشر وزارة المال عملية سداد مستحقات القطاع العام من المساعدات الاجتماعية ابتداء من اليوم وحتى يوم الجمعة المقبل.

الميادين

أعلنت العلاقات العامة لوزارة الإستخبارات الإيرانية، أنه "تم التعرف على شخصين من ​أوروبا​ دخلا البلاد بهدف إستغلال مطالب بعض ​النقابات​ وطبقات الشعب وتغيير إتجاه مطالبهم بهدف إثارة الفوضى والإضطراب الإجتماعي وزعزعة إستقرار المجتمع، وتم إعتقالهما من قبل ​قوات الأمن​ الإيرانية".

الجزيرة

أشار رئيس ​مجلس الدوما الروسي​، ​فياتشيسلاف فولودين​، الى أن "واشنطن تريد ترتيب مجاعة في ​أوكرانيا​. الولايات المتحدة تبحث عن طرق لتصدير الحبوب من أوكرانيا. والرئيس الأميركي ​جو بايدن​ قال إن ذلك ضروري لخفض أسعار المورد".

العربية

علق المتحدث بإسم ​وزارة الخارجية الصينية​، تشاو لي جيان، على قلق الجانب الأسترالي من تنشيط التعاون بين ​بكين​ و​جزر سليمان​ في مجال الأمن، إلى أنه "تشكل ​أستراليا​ بالتعاون مع ​الولايات المتحدة​ و​بريطانيا​ كتلة عسكرية في المنطقة وتشجع على سباق تسلح من دون مناقشة القضايا ذات الصلة مع دول أوقيانوسيا".