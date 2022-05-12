لبنان الحر

أعلن وزير الداخلية ​بسام مولوي​، أنّ نسبة اقتراع المنتشرين جيدة، ومن حق كل الناس الاطلاع على النسب، ورأى أنّ الخارجية اللبنانية كان يجب عليها إطلاع الرأي العام عليها.

صوت لبنان

كشف ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​، أنه "لم نتبلّغ من السفارة البابوية بعد أن ​البابا فرنسيس​ سيرجئ زيارته للبنان، وهو فعلاً مريض وليس هناك من سبب سياسي، والبابا حين يزور البلدان لا يغير شيئا فيها ولكن يشكل عنصرَ أمل ورجاء هو كان سيوجه كلمة للشعب اللبناني والسلطات في لبنان، وتأثيره معنوي وروحي إجتماعي ووطني".

radio orient

أكد رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​، أن "الحكومة الحالية تعمل كفريق عمل واحد رغم وجود آراء متعددة لاغناء النقاش وليس للعرقلة، وكلنا نعمل يدا واحدة للإنجاز".

اذاعة النور

استنكر نائب رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ ​الشيخ علي الخطيب​، "بشدة الإنتهاكات الإسرائيلية اليومية بحق المدنيين الفلسطيين والمقدسات وحرمة الانسان، والتي كان أخرها إغتيال قوات العدو الصهيوني للإعلامية ​شيرين أبو عاقلة​ وجرح زميلها في عمل إجرامي موصوف نضعه مع كل الجرائم السابقة برسم ​الأمم المتحدة​ ومنظمات ​حقوق الانسان​ المطالبة بإتخاذ إجراءات حازمة تلجم الإنتهاكات الإسرائيلية المتمادية بحق الفلسطينيين والإعلاميين و حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير"، مطالباً "بإجراء تحقيق دولي يدين جرائم الإحتلال ويكشف ملابسات الجريمة الأخيرة ويعاقب المرتكبين ويمنع تكرارها".

صوت المدى

أفادت رئاسة الجمهورية اللبنانية، بأنّ "رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، أبرق الى رئيس دولة فلسطين ​محمود عباس​، معزيًا باستشهاد الاعلامية الفلسطينية ​شيرين أبو عاقلة​، برصاص الغدر الإسرائيلي"، لافتًا إلى "أنني تلقيت بألم نبأ استشهاد الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، برصاص الغدر الإسرائيلي، وهي تمارس عملها الصحافي في خدمة الحقيقة والرأي الحر".