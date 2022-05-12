أدانت الخارجية العراقية، أمس، قصفاً إيرانياً استهدف مناطق غير مأهولة في أربيل بشمال إقليم كردستان، فيما قال «الحرس الثوري» الإيراني إن مدفعية قوات البرية قصفت «قواعد إرهابية»، في إشارة إلى مسلحين أكراد إيرانيين متمركزين في شمال العراق.

قتلت الصحافية في قناة الجزيرة القطرية شيرين أبو عاقلة (الأربعاء) برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء تغطيتها لاشتباكات في جنين في الضفة الغربية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية وقناة الجزيرة على الفور مقتل الصحافية برصاص الجيش الإسرائيلي خلال هذه الاشتباكات في جنين معقل الفصائل الفلسطينية المسلحة شمال الضفة الغربية.

توالت الدعوات الغربية والدولية، لإجراء تحقيق شفاف ومعمّق في مقتل الصحافية الفلسطينية العاملة في قناة «الجزيرة» شيرين أبو عاقلة أمس خلال تغطيتها عملية أمنية إسرائيلية في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة التي أصيب فيها زميلها المنتج التلفزيوني أيضا.

وندد البيت الأبيض بمقتل أبو عاقلة، إذ قالت كارين جان - بيير نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض «إننا ندعو لإجراء تحقيق مستفيض في وفاة الصحافية». وطالب الاتحاد الأوروبي بدوره بتحقيق «مستقل»، فيما دعت فرنسا إلى فتح «تحقيق شفاف» و«في أسرع وقت لإلقاء الضوء على ملابسات هذه المأساة».

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه بلجنة دولية للتقصي تشارك فيها الأمم المتحدة، رافضاً أن تكون إسرائيل جزءاً منها «لأن ذلك سيقوض مصداقيتها». وفتح الجيش الإسرائيلي تحقيقاً خاصاً، بعد مطالبة السفير الأميركي بفتح تحقيق شامل ومعمق.

وصف وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد، مقتل الصحافية الفلسطينية مراسلة قناة «الجزيرة» شيرين أبو عاقلة بـ«المؤسف» وعرض إجراء تحقيق مشترك مع الفلسطينيين، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وكتب على موقع «تويتر»: «نطالب الفلسطينيين بإجراء تحقيق مُرضٍ مشترك، عقب المقتل المؤسف للصحافية شيرين أبو عاقلة»، وأضاف: "يجب حماية الصحافيين في ساحات القتال، وعلينا واجب الوصول إلى الحقيقة".

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، في القاهرة أمس، ملفات ثنائية وإقليمية عدة، وأفاد بيان رئاسي مصري بأن الجانبين توافقا على "دفع التعاون خلال الفترة المقبلة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف".

بعد أيام على هجوم «إرهابي» أسفر عن سقوط 11 ضحية من قوات الجيش المصري غرب سيناء. أفاد الجيش المصري أمس بمقتل 23 مسلحا، وتدمير عدد من البؤر ، والعبوات الناسفة. في حين أسفرت الأعمال القتالية عن «مقتل وإصابة 7 من عناصر القوات المسلحة». وأكدت القوات المسلحة المصرية "استمرار جهودها في محاربة (الإرهاب) واقتلاع جذوره".

استعرض الاجتماع الأول للتحالف العالمي ضد «داعش» في أفريقيا، الذي التأم أمس في مدينة مراكش المغربية، بدعوة مشتركة من وزيري خارجية المغرب وأميركا ناصر بوريطة وأنتوني بلينكن، الذي تغيب بسبب إصابته بـ«كورونا»، المبادرات المتعلقة بجهود ضمان الاستقرار في المناطق التي تأثرت في السابق بهجمات هذا التنظيم الإرهابي.

تعرضت منطقة قرص النفل غرب بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي، فجر الأربعاء، لقصف بالصواريخ استهدف مواقع عسكرية تابعة للنظام السوري في المنطقة. وبحسب ناشطين في القنيطرة، فإن القصف مصدره الجيش الإسرائيلي، والمنطقة تشهد بشكل متكرر قصفاً إسرائيلياً يستهدف نقاط التموضع الإيراني، و«حزب الله» في القنيطرة.