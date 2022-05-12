الديار/ دوللي بشعلاني

قالت بعد انتهاء المرحلة الأولى من انتخابات العام 2022، باقتراع المغتربين في 58 بلداً في العالم، وانتظار يوم الاستحقاق الكبير يوم الأحد المقبل في 15 أيّار الجاري، تدخل البلاد فترة الصمت الانتخابي في جولتها الثانية اليوم الخميس تزامناً مع انتخاب الموظّفين من رؤساء أقلام وكتبة الذين يشاركون الأحد في تنظيم العملية الانتخابية. وجرى تحديد وتوزيع 44 مركز اقتراع على السرايا في الأقضية كافةً. وأضافت مع دخول البلاد مرحلة الصمت الانتخابي في جولتها الثانية، تقول ديبلوماسية عليمة، إنّ دول الخارج تراقب العملية الانتخابية التي حصلت في الخارج والتي ستجري في لبنان. وما يهمّها هو نزاهة هذه الانتخابات ومصداقيتها، وذكرت الاوساط بأّنّه لا يبدو أنّ مرشّحي اللوائح والوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة، يلتزمون بما تنصّ عليه المادة 78 من قانون الإنتخابات الحالي رقم 44 الصادر بتاريخ 17/06/2017، بعنوان: "في فترة الصمت الإنتخابي"، من أنّه "إبتداءً من الساعة الصفر لليوم السابق ليوم الانتخابات ولغاية إقفال صناديق الاقتراع، وأوضحت الأوساط نفسها، أنّ الهدف الامتناع خلال فترة الصمت الانتخابي عن: بثّ أو نشر أي إعلان التأييد أو الترويج لأي مرشّح أو لائحة انتخابية. وتقول الاوساط انّ كلّ المخالفات توردها الجهات الرقابية الداخلية والخارجية في تقاريرها الأولية والنهائية تِباعاً، فيما تقوم هيئة الإشراف بإحالة كلّ وسيلة إعلامية مخالفة الى محكمة المطبوعات المختصّة التي يعود لها اتخاذ التدابير المناسبة. كذلك فإنّ التمويل والإنفاق الإنتخابي، على ما أشارت الأوساط عينها، لا بدّ أن يُحترم من قبل اللوائح والمرشّحين. إلى ذلك ذكرت الاوساط أنّ تقرير البعثة الأوروبية لمراقبة الإنتخابات غالباً ما يتضمّن كلّ الثغر التي تعتري القانون، سيما أنّ النافذ والمطبّق حالياً، قد تمّت تجربته خلال الدورة الماضية، وفي الدورة الحالية. وبناءً، على هذه التوصيات، قد يتمكّن المجلس النيابي الجديد من طلب تعديل القانون الإنتخابي بهدف تحديثه، وإدخال التقنيات المتطوّرة عليه، مثل اعتماد البطاقة الممغنطة والميغاسنتر بهدف الحدّ من إمكان التزوير، فضلاً عن إعطاء المرأة والشباب دوراً أكبر في الدورات اللاحقة، لضمان ممارسة الجميع حقّهم الديموقراطي في عملية الترشّح والإنتخاب.

الجمهورية/ رنى سعرتي

تناولت موضوع "منصة صيرفة" وقالت، على غرار كل المعالجات المُجتزأة التي تم اتّباعها منذ اندلاع الأزمة، فقدت منصة صيرفة جدواها في ادارة سعر الصرف، بعدما هُدر لتمويلها ملايين الدولارات لم تخدم سوى احتواء الضغط الشعبي ضد السلطة الحاكمة السياسية والنقدية. وأضافت أنّ التوازن النسبي الذي حققته منصة صيرفة لم يَدم بين سعر الصرف في السوق السوداء وسعر المنصة فترة طويلة، حيث عاد الفارق بينهما ليتّسع مجدداً رغم تدخّل مصرف لبنان المستمرّ في سوق الصرف لكبح فلتانه وتحليق سعر صرف الدولار مجدداً. وقالت إنّ عودة الهامش للاتساع بين صيرفة والسوق السوداء سيُحفّز من جديد المضاربة وعمليات السعي وراء تحقيق الارباح، من خلال شراء الدولارات عبر صيرفة وبيعها في السوق السوداء. وفي هذا الإطار، اعتبر الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود ان مصرف لبنان "بين المطرقة والسندان" حيث انه إذا أحجَم عن التدخل في السوق سيؤدي ذلك الى تحليق سعر صرف الدولار، وإذا استمرّ المركزي بضَخ الدولارات في السوق، فهو أيضاً يضع نفسه في وضع حرج حيث انّ حجم المبالغ التي يُنفقها تشكّل خطراً على استنزاف كامل احتياطه من العملات الأجنبية. وقال لـ"الجمهورية" إنّ الوضع الحالي مؤشّر واضح على ان الآلية المعتمدة لا يمكن استمرارها، على غرار مختلف المعالجات الاصطناعية التي تم اعتمادها والتي تخدم لفترة قصيرة ومؤقتة فقط، واضاف: لم يعد هناك سوى الادوات النقدية التي يتم اللهو بها في حين يتم استنزاف ما تبقّى من اموال بهدف الاستيراد. وبالتالي، توقّع حمود ان تستمرّ هذه المعالجات الجزئية والسطحية، لكي تحافظ السلطة السياسة والنقدية على وجهها الى حين انتهاء ولايتها، "مع مزيد من التأزم والضغط على سعر الصرف".