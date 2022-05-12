روسيا اليوم

صحيفة: الإدارة الأمريكية حظرت تزويد كييف ببعض المعلومات الاستخباراتية تفاديا للتصعيد مع موسكو

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن حظر الإدارة الأمريكية تزويد كييف بالمعلومات الاستخباراتية حول تحركات القادة العسكريين الروس في أوكرانيا لتفادي التصعيد بين واشنطن وموسكو.. وتحظر هذه الوثيقة على السلطات الأمريكية إرسال معلومات مفصلة إلى الجانب الأوكراني حول مكان تواجد ممثلي القيادة العسكرية الروسية من ذوي الرتب العالية، ومشاركة بيانات تسمح بضرب أهداف خارج أراضي أوكرانيا. وبحسب المعلومات التي نقلتها الصحيفة عن مصادرها، فإن الحظر يمتد إلى نقل المعلومات عن كبار القادة العسكريين والوزراء. في الوقت نفسه، لا تنطبق على البيانات المتعلقة بأماكن وجود الضباط الروس على أراضي أوكرانيا، بمن فيهم الجنرالات. ومع ذلك، وكما قال أحد ممثلي الإدارة الأمريكية للصحيفة، فإن واشنطن كإجراء احترازي، قررت سرا عدم نقل معلومات عن الجنرالات أيضا. وقال مسؤولون أميركيون إن الفئة الثانية من المعلومات المحظورة هي أي بيانات من شأنها أن تساعد كييف في ضرب أهداف روسية خارج حدود أوكرانيا.