الوكالة الوطنية للإعلام

وكالة الوطنية للإعلام

تقرير بعثة الأمم المتحدة حذر من انهيار الدولة اللبنانية وسط انتشار الفقر

رأى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شوتر في تقرير، أن "الأعمال المدمرة للقادة السياسيين والماليين في لبنان هي المسؤولة عن دفع معظم سكان البلاد إلى الفقر، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان". ولفت بيان لمركز الاعلام للأمم المتحدة في بيروت، الى أن "تقرير البعثة إلى لبنان يتبع تقصي الحقائق وتحقيق في الأسباب الجذرية والآثار المترتبة على أسوأ أزمة اقتصادية ومالية شهدتها البلاد في التاريخ".

وأشار الى أن "المؤسسة السياسية كانت على علم بالكارثة التي تلوح في الأفق لسنوات لكنها لم تفعل شيئا يذكر لتلافيها. حتى أن الأفراد المرتبطين جيدا قاموا بنقل أموالهم إلى خارج البلاد، بفضل الفراغ القانوني الذي سمح بتدفق رأس المال إلى خارج البلاد. يجب البحث عن الحقيقة والمساءلة من باب حقوق الإنسان".

وكالة الأناضول

أردوغان: دخول تركيا نادي العشرة الكبار اقتصادياً مرتبط بانتخابات 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن دخول بلاده نادي الدول العشرة الكبار اقتصادياً، مرتبط بنتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرة صيف عام 2023. جاء ذلك في كلمة ألقاها، خلال مشاركته في اجتماع لرؤساء فرع "حزب العدالة والتنمية" في الولايات التركية. وأشار أردوغان أن الأزمات العالمية جلبت إلى جانب التهديدات فرصًا مهمة لتركيا، مبينا أن أنقرة اجتازت بنجاح العديد من التحديات بفضل الديمقراطية والبنية التحتية التنموية التي تعززت خلال فترة حكم حكومات العدالة والتنمية. وأكد أن حكومات حزب العدالة والتنمية، ساهمت بشكل كبير في نهضة البلاد من خلال استثماراتها الكبيرة في مجالات الصحة والمواصلات والطاقة والزراعة والرياضة والسياسة الخارجية. وفيما يخص مكافحة الإرهاب، أكد أردوغان أن قوات بلاده تمكنت من سحق رؤوس الإرهاب داخل تركيا وخارجها وضمنت للمواطنين أمنهم وأمن ممتلكاتهم.