الأخبار 13-5-2022

منافسة قويّة على بطاقات نهائي السلة الأميركيّة

بات فريقا ميامي هيت وفينيكس صنز على بعد فوز واحد من التأهل إلى نهائي المنطقتين الشرقية والغربية في دوري كرة السلة الأميركية للمحترفين توالياً، بفوز الأول على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز (12085) والثاني على دالاس مافريكس (80110)

وفي ميامي، سجّل جيمي باتلر 23 نقطة في جهد هجومي متوازن، حيث سحق هيت فيلادلفيا ليتقدم في سلسلة «بلاي أوف» المنطقة الشرقية (32)، على غرار فينيكس غرباً. وبات الفريقان في حاجة فقط إلى فوز واحد من آخر مباراتين للتأهل إلى النهائيات.