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في زمن حشد الأصوات وتعدادها وقياس نسب الاقتراع والحواصل الانتخابية وكسورها رقم من خارج المعادلة من شأنه إسقاط كل الأطروحات السياسية والشعارات والحملات الانتخابية وأربابها.

هذا الرقم أوردته اليوم كل من إدارة الإحصاء المركزي ومنظمة العمل الدولية ومفاده أن 52% ممن هم بعمر 15 سنة وما فوق من اللبنانيين أبدوا رغبتهم بالهجرة من لبنان.

المنار

في طريق العودة الابدية الى القدس، جالت الشهيدة شيرين أبو عاقله على الضفة الغربية في الوداع الاخير، فلها في كل زواية منها قصة وصور تخبر عن شعب لا يمل ولا يجزع أمام المحتل. زارت مقر المقاطعة في رام الله، وأودعت الحضور أمانة الدم، وأكملت المسير الى المدينة المقدسة الى عروس المدائن حيث زفاف الشهادة يوم الجمعة غدا على وقع تكبيرات المساجد وتراتيل الكنائس، بأن كفى استباحة لدماء أهل فلسطين، فلا دقيقة صمت في الكونغرس الاميركي، ولا لجنة تحقيق دولية ستعيد شيرين والارض، وحدها المقاومة قادرة على ذلك، وحي الشيخ جراح حيث ترقد الشهيدة ليلتها الاخيرة في المستشفى الفرنسي خير دليل.

nbn

كل العدة اللازمة للمنازلة الإنتخابية الكبرى يوم الأحد اكتمل إنجازها. وقبل ثلاثة أيام من هذا الموعد المفصلي كان اليوم مخصصا لاقتراع الموظفين المولجين إدارة العملية الإنتخابية من رؤساء أقلام وكتبة ومساعدين. واليوم أيضا ساد صمت إنتخابي حتى إقفال مراكز الإقتراع. وعليه يحفل يوم غد بالمواقف والبيانات والإحتفالات الإنتخابية للقوى السياسية واللوائح والمرشحين وذلك في سباق مع الوقت كون الصمت سيطبق مجددا في اليوم الأخير الذي يسبق يوم المنازلة الكبرى.

mtv

إنها الجولة الثالثة من الانتخابات، وفيها اقترع الموظفون المكلفون بالانتخابات النيابية. في الظاهر الامور جرت في هدوء، علما أن حوادث عدة سجلت دلت على سيطرة الفوضى في بعض اقلام الاقتراع. كما رصد انقطاع الكهرباء في سراي بنت جبيل . كلها أمور يمكن تجاوزها والتغاضي عنها. لكن الأخطر هو ما أعلنه الامين العام ل LADE من أنه لا المام بالعملية الانتخابية لدى عدد كبير من الموظفين المقترعين ، الذين سيتسلمون رئاسة الاقلام يوم الاحد. فاذا كان المسؤولون عن الاقتراع لا يدرون كيف يقترعون ، فكيف سيوجهون اذا عملية الاقتراع يوم الاستحقاق الكبير؟

NTV

من فرض الصمت كسر صمته قضائيا وفي أول قرار من نوعه ارتأت قاضي العجلة كارلا شواح أن ما ذهبت إليه هيئة الإشراف على الانتخابات من شأنه إطالة أمد الصمت الانتخابي إلى أربعة أضعاف ما يتناقض مع غاية المشترع التي انصبت على جعل العملية الانتخابية تحصل في يوم واحد، وهذا تعد وعدم احترام للحريات العامة في التعبير. قرار قضائي مستعجل ومحق لن تنفذه هيئة الإشراف وقرارات حكومية مرتجلة وأكثر عجلة اتخذت لتنفذ بسرعة فائقة تسابق فتح صناديق الاقتراع.

OTV

أفاد ​وزير الزراعة​ ​عباس الحاج حسن​، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، الى أنه "بعد تبلغنا بحدوث مجزرة بيئيّة في ​القموعة​، وجّهنا رئيس ​مصلحة الزراعة​ في المحافظة على رأس وفد من الخبراء لمعاينة المكان، وأخذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبناءً عليه اتصلت بالمدّعي العام البيئي للتحرك فوراً، ونهيب بالأجهزة الأمنية​ المختصة لتسطير ​محاضر ضبط​".

LBC

المرحلة المقبلة تبدو أشد قسوة ومرارة علينا جميعا إذا لم نباشر مسيرة الإصلاح والمخاطر تفرض على كل لبناني أن يساهم في تغيير الوضع نحو بناء دولة قوية. إنتهت المرحلة الثالثة، ما قبل الأخيرة، من الانتخابات النيابية، وإلى الأحد المقبل موعد المنازلة الكبرى.

الميادين

أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الكوري الجنوبي، أنّ كوريا الشمالية أطلقت ثلاثة صواريخ بالستية في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)، موضحًا أنّه "رصد جيشنا حوالى الساعة 18,29 (09,29 توقيت غرينيتش) إطلاق ثلاثة صواريخ بالستية قصيرة المدى من منطقة سونان في بيونغ يانغ"، مشيرًا إلى أنّ "الصواريخ أطلقت باتّجاه بحر اليابان"

الجزيرة

أشارت ​وزارة الدفاع الروسية​، الى أن "قواتنا دمرت 4 مواقع قيادة، و34 منطقة تمركز للأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية ومخزني ذخيرة في الـ 24 ساعة الماضية".

العربية

دعا ​الأمين العام للأمم المتحدة​، ​أنطونيو غوتيريش​، إلى "إجراء تحقيق مستقل وشفاف وضمان محاسبة المسؤولين عن اغتيال الصحفية الفلسطينية ​شيرين أبو عاقلة​".