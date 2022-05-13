لبنان الحر

واصل وزير الثقافة ​محمد وسام المرتضى​، زيارته الرسمية الى طهران حيث التقى وزير الخارجية ​حسين امير عبد اللهيان​، وكانت جولة افق في العلاقات الثنائية على مختلف الصعد اضافة الى الاوضاع العامة والتطورات الحاصلة في المنطقة، وكان تأكيد من الجانبين على ان "الغلبة هي للحق، وان مكانة لبنان أساسية في ال​سياسة​ الايرانية ومتميزة لدى الشعب الايراني".

صوت لبنان

اعتبر رئيس ​تيار المردة​ ​سليمان فرنجية​، أننا "منفتحون وبنوايا صافية بعد الانتخابات لحوار مع ​التيار الوطني الحر​ من دون قيد أو شرط وقد نتفق أو نختلف".

radio orient

أشار وزير الداخلية والبلديات ​​بسام مولوي تعليقًا على عمليّة اقتراع موظّفي الأقلام، إلى أن "نسبة 84% هي دليل على رغبة المواطنين بممارسة حقهم وواجبهم بالاقتراع، وشكراً للموظفين جميعاً على هذه النتيجة، واتمنى لكم التوفيق في مهمتكم يوم الأحد الذي آمل ان تسجل فيه اعلى نسبة اقتراع ل​لبنان​يين المقيمين. لبنان ينتظركم، معاً سننجح".

اذاعة النور

اعتبر رئيس المجلس التنفيذي في ​حزب الله​ السيد ​هاشم صفي الدين​، أن "الشراكة لا تعني الذوبان في قضايا الاخرين بشكل كامل بل العمل المشترك لخدمة وطننا، ونحن في كل موضوع لدينا دليلنا الخاص لكن لا فائض القوة ولا في موضوع ​المرفأ​ او غيره يقول اننا نأينا بأنفسنا على المستوى الخاص عن المصالح الوطنية".

صوت المدى

وقع رئيس الجمهورية، العماد ​ميشال عون​، "المرسوم الرقم 9129 تاريخ 12 أيار 2022، القاضي بتعيين بدل غلاء المعيشة للمستخدمين و​العمال​ الخاضعين لقانون العمل​".