الوكالة الوطنية للإعلام

وزير العمل: صدور مرسوم إضافة مليون و325 ألف ليرة على الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص

أعلن وزير العمل مصطفى بيرم في بيان، "صدور المرسوم رقم 9129 تاريخ 12 أيار 2022، الذي أضاف مبلغ مليون و325 ألف ليرة على الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، على أن يتم التصريح به للضمان الاجتماعي بما يدر سنويا ألف وماية مليار ليرة". وأشار إلى أن "هذا المبلغ على قلته يشكل مجرد خطوة إلى الأمام في مسار إنصاف العاملين بعد بدل النقل ومنح التعليم التي سبق إقرارها، وهو من مخرجات لجنة المؤشر برئاسة وزير العمل وفريقه الوزاري والاتحاد العمالي العام وممثلي أصحاب العمل والخبراء حيث الثناء على جهدهم في هذا الظرف الصعب، ويكون تدوير الزوايا هو الحاسم والسير بين العقبات الصعبة، بعيدا من أي شعبوية وبهدف السعي الواجب إلى إنصاف العمال، كما الثناء على موقف كل من فخامة الرئيس ودولة الرئيس والسادة أعضاء مجلس الوزراء". وأشار إلى أن "لجنة المؤشر ستبقى تواكب التطورات التي تزداد صعوبة وتبقي اجتماعاتها مفتوحة على أن التركيز حاليا ينصب على تحسين وزيادة بدل النقل على أمل أن نوفق في ذلك، والعنوان أبدا: خدمتكم شرف لنا".

وكالة الأناضول

أمير قطر يتوجه إلى تركيا بعد ختام زيارة رسمية لطهران

غادر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني العاصمة الإيرانية، طهران، بعد ختام زيارة رسمية للبلاد، متوجها لتركيا في زيارة عمل. جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الديوان الأميري القطري، وصل الأناضول نسخة منه. وقال البيان إن الأمير غادر العاصمة طهران اليوم بعد ختام زيارة رسمية، "متوجها للجمهورية التركية الشقيقة في زيارة عمل"، دون توضيح مدة الزيارة. وحول زيارته لإيران ذكر البيان أن الأمير القطري التقى في وقت سابق اليوم، علي خامنئي المرشد الأعلى للثورة بالعاصمة طهران. وأوضح أنه تم خلال اللقاء "استعراض علاقات الصداقة القائمة بين البلدين ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل." كما بحث أمير قطر، مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، القضايا الدولية والتطورات في المنطقة، خلال لقاء جمع بينهما، وفق المصدر نفسه.