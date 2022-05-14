TL

سمير جعجع: ليس أنا من رفع سقف المواجهة بل كل ما حصل في السنوات الماضية من رفع سقف المواجهة ونحن اليوم في معركة مصيرية وهي إمّا بقاء لبنان او زواله

المنار

من الارض التي زرعت رجالا فانبتت عزا ووفاء.. من الارض التي امتلأت حبا بما رحبت، ففاضت بامواج بشرية من اهل المقاومة والإباء.. من مدينة الشمس وأخواتها حيث معدن النور وأعمدة التاريخ التي رفعها اليوم من جديد أشرف الناس وأطهر الناس..

من بعلبك ومشغرة ورياق حيث البقاع – كل البقاع – كان ممتلئا أملا وصدقا ووفاء، أطل الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله مجددا مع البقاعيين الثوابت والخيارات من أجل الحماية والبناء..

nbn

العد العكسي لإنطلاق الانتخابات النيابية بدأ.

في الساعات الفاصلة تنشط الماكينات الإنتخابية لحث اللبنانيين على الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم وواجبهم الوطني في صناديق الاقتراع. ليجعلوا من الخامس عشر من أيار تاريخا مفصليا يرسم مستقبل خيارات لبنان الكبير لبنان الدولة والشعب والمجتمع...لبنان التعافي وحفظ حقوق الناس وتحسين ظروفهم المعيشية في الكهرباء والماء والدواء والإستشفاء وحفظ الثروات.

mtv

العالم العربي حزين، اذ فقد اليوم وجها بارزا من وجوهه هو رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. الحزن امتد الى لبنان حيث نكست الاعلام واعلن الحداد رسميا لثلاثة ايام.

NTV

كل الذخائر الانتخابية تطلق حممها في ساعات ما قبل سريان الصمت الرابع المهرجانات نشطت المواقف على المنابر وصلت الصوت بالصوت. وأئمة المساجد أقاموا صلاة الجمعة على نية يوم الاقتراع ومعهم خطاب موحد يفتي بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية التي صارت ذنوب مقاطعتها من الكبائر.

OTV

جبران باسيل: اليوم التيار الوطني الحر وبالرغم من كل شيء يخوض معركة في كل لبنان وبالرغم من أنه مُحاصر نحن اليوم انتصرنا لاننا سنشكل كتلة نيابية كبيرة

LBC

بعدما قال الجميع كل شيء بات الصمت الانتخابي من باب تحصيل الحاصل، ساعات قليلة ويدلون بكل ما عندهم استعدادا "لسبت الصمت" تمهيدا لأحد المنازلة الكبرى، وهي أهم بأشواط من منازلة 2018

الميادين

أشار وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​، إلى أن "​الإتحاد الأوروبي​ تحول إلى لاعب عدائي ما يوحي بأن رغبة كييف في الإنضمام إليه ليست بريئة"، موضحًا أنه "على الرغم من التصريحات العلنية لقيادة ​أوكرانيا​، فإنها تعلن في إتصالاتها مع ​روسيا​ أنها موافقة على الحصول على وضع حيادي وعدم إنضمامها لأي تكتل".

الجزيرة

أفرجت ​السلطات الألمانية​ عن مفوض ​الإتحاد الأوروبي​ المكلف بتنسيق المفاوضات بشأن إتفاق ​إيران​ النووي ب​فيينا​، إنريكي مورا، بعد توقيفه ب​مطار فرانكفورت​، اليوم، لدى عودته من طهران.

العربية

رأى رئيس ​المجلس الأوروبي​ ​شارل ميشيل​، أن الأمن العالمي مهدد بسبب "الغزو الروسي" لأوكرانيا​، وأحدث تجارب ​كوريا الشمالية​ الصاروخية.