لبنان الحر

أصدر ​وزير العمل​ ​مصطفى بيرم​، قرارا يقضي باستمرار المجلس الحالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأعضائه، وأن يعتمد نصاب الاجتماعات احتساب الغالبية المطلقة من الموجودين فعليا، وذلك بعد محاولات حثيثة لتشكيل مجلس إدارة جديد للصندوق، وتعذر ذلك إلى الآن ، وحتى لا يعطل عمل الضمان.

صوت لبنان

أشار المدير العام للامن العام ​اللواء عباس ابراهيم​، خلال افتتاح مركز امن عام مطربة الحدودي- ​البقاع​، إلى أنه "نلتقي اليوم في موعد من مواعيد حضور الدولة بمؤسساتها، لنعلن افتتاح مركز امن عام مطربة الحدودي، الذي بمجرد بدء العمل فيه نكون عمليا اقفلنا ثمانية عشر معبرا غير شرعي، كان يضطر ان ينتقل عبرها اللبنانيون المقيمون داخل ​الاراضي السورية​ الى لبنان. واعَدنا ربط خمس وعشرين بلدة، يقطن فيها نحو عشرة الاف نسمة، بالوطن الام، بعدما كانوا يتكبدون مشقة الانتقال ويقطعون اكثر من اربعين كيلومترا للوصول الى معبر جوسيه– ​القاع​- الهرمل، بينما الان صارت المسافة لا تتجاوز الخمسة كيلومترات، حيث يتم الدخول بطريقة شرعية وبتسهيلات بعيدا من اي تعقيد".

radio orient

تسلم وزير الشباب والرياضة اللبناني ​جورج كلاس​ من نظيره ​العراق​ي عدنان درجال، الراية من "بغداد عاصمة الشباب العربي 2021" للحدث التالي "بيروت عاصمة الشباب العربي 2022"، الذي يقام بإشراف ​جامعة الدول العربية​. وجرت عملية التسلم في حفل أقيم في المسرح الوطني في العاصمة العراقية بغداد، برعاية رئيس الوزراء العراقي ​مصطفى الكاظمي​، ممثلا بالوزير درجال الذي ألقى كلمة عدد فيها نجاحات التجربة العراقية وتنوعها، ووعد بالوقوف الى جانب لبنان في تنظيمه للحدث المقبل، وتقديم التسهيلات اللازمة.

اذاعة النور

أكد ​السيد علي فضل الله​، خلال خطبتي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، أنّ ​الانتخابات​ التي ستكتمل فصولها في الخامس عشر من شهر أيار، بعد التي جرت في الخارج، والتي على أساسها سيختار اللبنانيون ممثليهم لأربع سنوات قادمة ستكون حبلى بالمسؤوليات والاستحقاقات التي تقع على عاتق المجلس الجديد بعد المنحدر الذي وصل إليه هذا البلد والمعاناة التي تواجه اللبنانيين على كل الصعد والتي لم يعودوا قادرين على تحمل أعبائها.

صوت المدى

أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون، أعضاء وفد بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات برئاسة النائب Brando Benifei، الذين إلتقى بهم في قصر بعبدا، في حضور سفير الاتحاد الاوروبي في لبنان رالف طراف، أن "ثمة مرشحين الى الانتخابات النيابية يستغلون الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون حالياً ويدفعون المال لمصادرة خيارهم الذي يفترض ان يكون محرراً من اي قيد".