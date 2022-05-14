اعتمد مجلس الأمن الدولي بيانا يدين بشدة مقتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص جنود إسرائيليين خلال تغطيتها اقتحاما في مخيم جنين. ودعا البيان إلى إجراء تحقيق فوري وشامل وشفاف وعادل ونزيه في مقتل أبو عاقلة، مشددا على الحاجة إلى ضمان المساءلة بشأن مقتلها. ونقلت قناة الجزيرة عن البيان التأكيد على وجوب حماية الصحفيين بصفتهم مدنيين.

شهدت مراسم تشييع جثمان الصحافية الشهيدة، شيرين أبو عاقلة، قمعاً إسرائيلياً عنيفاً، سبقته شروط إسرائيلية تنصّ على عدم رفع العلم الفلسطيني أو إطلاق أيّ هتافات خلال التشييع. وبدأ أوّل فصول القمع في ساحة المستشفى الفرنسي، عندما تجمهر آلاف الفلسطينيين استعداداً لإخراج الجثمان بعد أن أدّى المسلمون صلاة الجمعة في المكان. ومع رفع الأعلام الفلسطينية ووسط الهتافات الغاضبة، عاد العدو واشترط نقل الجثمان من المستشفى إلى المقبرة بواسطة مركبة وليس بموكب جنائزي راجل، الأمر الذي رفضه الفلسطينيون، وأصرّوا على تشييع الشهيدة مشياً على الأقدام، ليهاجم عشرات الجنود المشيّعين بالهراوات وقنابل الصوت والغاز، ما أدّى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين.