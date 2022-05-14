تولت وحدة مكافحة الإرهاب الفرنسية مهمة التحقيق بحادث الاعتداء على القنصلية العامة التركية في العاصمة باريس من قبل مجموعة من أنصار حزب العمال الكردستاني "بي كا كا". وأفادت مصادر رسمية فرنسية بأن وحدة مكافحة الإرهاب بجهاز الشرطة استلمت أمس الجمعة، ملف التحقيق في الحادث المذكور.

ذكرت وسائل إعلام تشيكية أن فرض العقوبات ضد روسيا يظهر المعايير المزدوجة للاتحاد الأوروبي في مسائل التدخل في الاقتصاد، وعدم فصل السياسة عن الاقتصاد. وقالت الخبيرة فيرونيكا سوسوفا سالمينين في صحيفة "casopisargument.cz" إن فرض العقوبات على روسيا يظهر المعايير المزدوجة للاتحاد الأوروبي في مسائل التدخل في الاقتصاد. ولفتت إلى أن الإجراءات التقييدية التي يطبقها الغرب هي أداة سياسية، واستخدامها يؤكد استحالة الفصل بين الاقتصاد والسياسة، رغم الموقف الرسمي للولايات المتحدة وحلفائها.

قدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى قادة دولة الإمارات تعازيه في وفاة رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وأكدت الرئاسة الروسية (الكرملين) في بيان لها أن بوتين بعث اليوم الجمعة ببرقيتي تعزية إلى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة وفاة رئيس الدولة.

أعربت الخارجية الأميركية، عن ترحيبها بسعي فنلندا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، على الرغم من التحذيرات الروسية إزاء تلك الخطوة. وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو ورئيسة الوزراء سانا مارين، عن تأييدهما لانضمام بلدهما إلى حلف الناتو، وقالا "كعضو في الناتو، ستعمل فنلندا على تعزيز التحالف الدفاعي بأكمله، ونأمل أن يتم اتخاذ الخطوات الوطنية التي لا تزال ضرورية لاتخاذ هذا القرار بسرعة في غضون الأيام القليلة المقبلة".

تعلق روسيا تزويد فنلندا بالكهرباء نهاية الأسبوع الحالي، على ما أعلنت شركة إمداد الجمعة، في حين قلّلت شركة الكهرباء الفنلندية من أثر الاجراء الذي يتزامن مع تصاعد التوتر إزاء مسعى هلسنكي للانضمام إلى الحلف الأطلسي.