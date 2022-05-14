ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية نقلا عن بيان عسكري أن هجوما صاروخيا إسرائيليا على منطقة مصياف بريف حماة مساء الجمعة أسفر عن مقتل خمسة بينهم مدني وإصابة سبعة بينهم طفلة. وأضاف البيان العسكري أن الهجوم بدأ في الساعة 20:23 بالتوقيت المحلي السوري وانطلق من اتجاه غرب بانياس. وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن الصواريخ تسببت في اندلاع عدة حرائق في أحراج ريف مصياف وخلفت أضرارا مادية.

أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيا اليوم الجمعة، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي. وأعرب ولي العهد، خلال الاتصال، عن العزاء والمواساة للشيخ محمد بن زايد، في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.