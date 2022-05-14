الجمهورية/ طارق ترشيشي

قال الانطباع العام السائد حالياً في لبنان لدى كل الاوساط السياسية والشعبية هو انّ لبنان بعد "الأحد الكبير" غداً سيكون غير ما قبله بكل المقاييس والمعايير، وربما بالتوازنات، وإن كان البعض يعتقد انّ النتائج المتوقعة من الانتخابات النيابية لن تغيّر كثيراً من واقع التوازنات القائمة حالياً إلّا بدرجة طفيفة، سببها خروج تيار "المستقبل" من العملية الانتخابية، الذي قد يُحدث اختلالاً سياسياً وتمثيلياً في جانب معيّن ولا يشمل بقية الجوانب. وفي ضوء هذا الانطباع، يرى معنيون بالاستحقاق النيابي، انّه لا يمكن التفاؤل في المطلق بما ستكون عليه اوضاع لبنان في المرحلة المقبلة، وفي الوقت نفسه لا يمكن التشاؤم في المطلق حيال هذه الأوضاع. كذلك قال في صبيحة بعد غد الاثنين المقبل سيكون المشهد اللبناني مختلفاً عمّا هو عليه اليوم، وفي ضوئه سيكون في الإمكان قراءة طبيعة مستقبل لبنان سلباً او ايجاباً.

اللواء/ أحمد زين الدين

تناول موضوع الانتخابات النيابية وقال يتحضر لبنان ليوم الاستحقاق الانتخابي الكبير غدا، وسط صمت انتخابي، بدأ منذ الساعة صفر من اليوم، ويستمر حتى اقفال صناديق الاقتراع. وأمس، وقبل بدء فترة الصمت الانتخابي عند منتصف الليل، حفل بالمواقف واللقاءات الانتخابية، من أجل شد العصب وتعبئة وحشد المؤيدين، لكن السؤال يبقى هل ستسهم هذه الانتخابات في حلحلة الأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية؟ وأضاف بشكل عام بدأ السباق الانتخابي في الوصول الى نهاية شوطه الأخير، حيث الجميع يراهن على نسبة الاقبال وهل تكون أكثر من انتخابات 2018 التي كانت أقل من 50 بالمئة أو أقل، علماً أنّ عدد الناخبين اللبنانيين يبلغ 3.967.507 ناخبين مقارنة مع 3.746.483 ناخباً في عام 2018 أي بزيادة 221.024 ناخباً. كذلك قال بشكل عام إذا كانت هذه الكتل الانتخابية، في النظام الانتخابي الاكثري تهمش نفسها في معظم الأحيان، الا انها في نظام النسبيّة وصراع اللوائح على الكسور المتبقية من الحاصل الانتخابي تجعلها قوة ترجيحية لا يُستهان بها.