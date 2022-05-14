روسيا اليوم

وزارة الدفاع الروسية تعلن نتائج عملياتها في أوكرانيا اليوم الجمعة

أعلنت موسكو اليوم الجمعة أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر بشرية تزيد عن 300 قتيل جراء غارات شنها سلاح الجو الروسي على مواقعها جنوب شرق أوكرانيا.

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، خلال موجز صحفي عقده مساء اليوم الجمعة، أن القوات الجوفضائية الروسية دمرت بصواريخ عالية الدقة مقرات لقوات الدفاع الإقليمي وكتيبة للواء الآلي الـ24 للجيش الأوكراني في محيط مدينة زولوتويه وبلدة فروبوفكا في مقاطعة لوغانسك الشعبية.

وأضاف كوناشينكوف أن الضربات الروسية استهدفت أيضا 32 منطقة لحشد من العسكريين والآليات القتالية ومستودعا للذخيرة قرب بلدة كراسنوبافلوفكا في مقاطعة خاركوف.

وتابع: "نتيجة للضربات تم القضاء على أكثر من 300 قومي وإعطاب 37 قطعة من العتاد".

وأشار كوناشينكوف إلى أن سلاح الجو الروسي أغار أيضا على ثلاثة مراكز قيادة للجيش الأوكراني و52 منطقة لحشد العسكريين والآليات القتالية، بينما استهدفت القوات الصاروخية والمدفعية الروسية 17 مركز قيادة و370 منطقة لحشد العسكريين والآليات الحربية وخمس وحدات مدفعية.