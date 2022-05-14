الوكالة الوطنية للإعلام

ميقاتي اعلن الحداد الرسمي على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وتنكيس الاعلام لثلاثة ايام

أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مذكرة اعلن فيها " الحداد الرسمي على فقيد الامة العربية والعالم الإسلامي وصديق لبنان، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي انتقل إلى رحمته تعالى يوم الجمعة الواقع فيه 13 أيار 2022،

تُنكس الأعلام لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من تاريخه ولغاية يوم الأحد الواقع فيه 15/5/2022 ضمناً، وعلى الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة تعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع هذه المناسبة الأليمة.

وكالة الأناضول

واشنطن: نعمل مع تركيا بشأن انضمام فنلندا والسويد للناتو

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تعمل مع الجانب التركي لتوضيح موقفه حيال عملية انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، تعليقًا على تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن فيها تحفظ بلاده على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو..

وقالت بساكي خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، إن العديد من الدول الأعضاء في الناتو عبرت عن دعمها لعضوية فنلندا والسويد.

وأضافت: "نواصل العمل مع تركيا والممثلين الذين قامت بتعيينهم".

وفي وقت سابق الجمعة، أعرب الرئيس أردوغان عن تحفظ بلاده حيال عملية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.

وقال أردوغان في تصريح صحفي بإسطنبول: "نتابع حاليًا التطورات المتعلقة بالسويد وفنلندا، لكننا لا نتعاطى بإيجابية حيال هذا الأمر".

وأضاف أنه من المؤسف أن البلدان الاسكندنافية أصبحت مثل دار ضيافة للتنظيمات الإرهابية، فتنظيمي "بي كا كا" و "د ه ك ب ج" الإرهابيين عششوا في دول مثل السويد وهولندا، ويشغلون مقاعد في برلماناتهم.