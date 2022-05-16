TL

في يوم الصوت الانتخابي، الصوت صوتنا على تلفزيون لبنان والمبادرة لوزير الإعلام المهندس زياد المكاري، الذي فتح لنا قلبه قبل أن يفتح لنا أبواب تلفزيون لبنان، وأهدانا نحن الصم هذا الفوز في نشرة الاستحقاق الانتخابي الكبير. لنا، نحن الصم، الحق في التعبير عن أنفسنا وإيصال صوتنا بلغتنا لغة الإشارة اللبنانية.

المنار

خلافاً لكل عرف وقانون سبقت السفيرة الأميركية دوروثي شيا المسؤولين اللبنانيين على تفقد سير العملية الانتخابية، وجالت على أقلام الاقتراع في دائرة بيروت الاولى على مقربة من الساحات التي نسبت الى من ادعوا أنهم أهل التغيير والحرية، وفق ما نشرت وسائل إعلام مطلعة على أسرار السفيرة.

nbn

أفادت ماكينة "حزب الله" الانتخابية، عن "فوز آلان عون وفادي علامة وعلي عمار، في دائرة بعبدا، حتى الآن".

mtv

اعتبر رئيس حزب القوات ​سمير جعجع​ بأن ما حققته القوات اللبنانية في الانتخابية حمل كبير جداً، والمواجهة المطلوبة كبيرة وصعبة ونحن لها، لن نضيع أي كلمة من التي قلناها في حملتنا الانتخابية ولدينا كل التصميم للخروج من الوضع الذي نعيش فيه.

NTV

إن عملية الاقتراع ربما قاربت دورة عام ألفين وثمانية عشر أو أدنى بقليل، وعلى أرقام النهار ستبدأ الماكينات الانتخابية للتيارات والأحزاب ضخ نتائج الليل لتبيان الحصائل والعتبات، فيخرج كل من لم يبلغ الحاصل ويتقاسم المتأهلون للتصفيات النهائية المقاعد، لتدور المعركة على الكسر الأعلى.

OTV

أفادت ماكينة "التيار الوطني الحر"، أنّ "التيار حقق 3 حواصل في دائرة عكار، وهم: أسعد درغام ومحمد يحيى وجيمي جبور".

LBC

تابع رئيس مجلس الوزراء ​نجيب ميقاتي​، من مكتبه في السّراي الحكومي، مجريات عمليّات فرز الأصوات في ​الانتخابات النيابية​، مع وزيرَي الدّاخليّة والبلديّات ​بسام مولوي​ والعدل ​هنري خوري​.

الميادين

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، ​ليز تراس​، فرض ​عقوبات​ جديدة على ​روسيا​، وأوضحت أن "​العقوبات​ التجارية الجديدة ضد روسيا تهدف لقطع التمويل عن آلة الرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين​، الحربية".

الجزيرة

أشار الرئيس الأوكراني، ​فولوديمير زيلينسكي​، إلى أن "بلاده بحاجة إلى راجمات صواريخ لحماية المدنيين من الهجمات الروسية"، جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته عن بُعد في اجتماع زعماء دول ​مجموعة السبع​ الصناعية.

العربية

أشار رئيس الدبلوماسية الأوروبية ​جوزيب بوريل​، إلى أنه يتعين على دول ​الإتحاد الأوروبي​ النظر في مصادرة الأموال الروسية المجمدة وتوجيهها لإعادة إعمار ​أوكرانيا​.