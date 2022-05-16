لبنان الحر

اعتبر رئيس حزب القوات ​سمير جعجع​ بأن ما حققته القوات اللبنانية في الانتخابية حمل كبير جداً، والمواجهة المطلوبة كبيرة وصعبة ونحن لها، لن نضيع أي كلمة من التي قلناها في حملتنا الانتخابية ولدينا كل التصميم للخروج من الوضع الذي نعيش فيه.

صوت لبنان

أشار المرشح ​أشرف ريفي​، الى أنه "ما زلنا في مرحلة الفرز ولدينا حتّى الآن 3 حواصل ومن الممكن أن نحصل على الرابع بعد احتساب أصوات ​المغتربين​".

radio orient

أكّد رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​، بعد الإدلاء بصوته في ​الانتخابات النيابية​، في ثانوية المربي حسن الحجة الرسمية في ​طرابلس​، أنّ "عمليّة الاقتراع تجري بشكل جيّد حتّى الآن".

اذاعة النور

أفادت ماكينة "التيار الوطني الحر"، أنّ "التيار حقق 3 حواصل في دائرة عكار، وهم: أسعد درغام ومحمد يحيى وجيمي جبور".

صوت المدى

أشار رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، بعد الإدلاء بصوته في ​الإنتخابات​ النايبية، في ​حارة حريك​، إلى أن "الإقتراع واجب على كل مواطن، فهو لا يمكنه أن يكون محايدًا في قضية كبيرة وأساسية في إختيار نظام الحكم".