قال الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، إن اليابان تتفهم سبب رغبة فنلندا والسويد في الانضمام إلى حلف الناتو، وستواصل مراقبة تطورات الوضع. وأضاف ماتسونو: "تدرك الحكومة اليابانية أن كلا الدولتين قد أعادتا النظر في سياستهما التقليدية تجاه روسيا، وتطوران مناقشة الانضمام إلى الناتو بسبب العملية الروسية في أوكرانيا.. سنواصل مراقبة تطورات الوضع".

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، أنه سيلقي كلمة أمام المشاركين في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في 23 مايو الجاري. ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن زيلينسكي قوله في خطاب مصور إن منتدى دافوس هذا العام "سيكون ذا أهمية خاصة لأوكرانيا"، حيث ستتم مناقشة قضايا إعادة بناء الدولة بعد العملية العسكرية الروسية الجارية حاليا على أراضيها. وأضاف زيلينسكي: "نبذل قصارى جهدنا لحشد دعم العالم بشكل كامل. المشاركة في منتدى دافوس هي واحدة من أفضل الفرص لذلك".

أعلنت مالي مساء الأحد في بيان انسحابها من مجموعة دول الساحل الخمس ومن قوّتها العسكرية لمكافحة المسلحين، احتجاجا على رفض توليها رئاسة هذه المنظمة الإقليمية التي تضم موريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر.

قُتل شخص وأصيب أربعة آخرون بجروح "خطيرة"، يوم أمس (الأحد)، جراء إطلاق نار في كنيسة قرب لوس أنجليس، وفق ما أعلنت سلطات إنفاذ القانون، غداة مقتل عشرة أشخاص في إطلاق نار داخل متجر في ولاية نيويورك. وقالت إدارة مقاطعة أورنج على حسابها في "تويتر"، أن شخصاً "فارق الحياة في مكان الواقعة"، مشيرةً إلى إصابة أربعة ضحايا آخرين بـ"بجروح خطيرة"، وأن شخصاً آخر أصيب أيضاً بجروح "طفيفة".

نقلت وكالة "روسيا اليوم" ان الرئيس الأميركي، جو بايدن، شدد عقب حادث إطلاق النار الدموي في بوفالو بنيويورك والذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص، على "ضرورة مكافحة الإرهاب الداخلي والعنصرية في البلاد". وقال :"إن أي عمل إرهابي محلي، بما في ذلك تلك التي ترتكب باسم الأديولوجية القومية البيضاء البغيضة، هو ضد كل ما ندافع عنه في أميركا.. يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لإنهاء الإرهاب المحلي الذي يغذي الكراهية".