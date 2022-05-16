وصل أمير قطر، تميم بن حمد آلـ ثاني، مساء الأحد، إلى سلوفينيا (الجمهورية اليوغسلافية السابقة)، في مستهل جولة أوروبية تشمل عدة دول. وأفاد بيان للديوان الأميري القطري، بأن أمير البلاد سيجري خلال هذه الجولة، "مباحثات مع قادة الدول الأوروبية التي ستشملها الزيارة وكبار المسؤولين فيها، تتضمن السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية وأوجه التعاون".

ذكرت منظمة الأمم المتحدة أن دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام وبعثة حفظ السلام الأممية تعمل على تطهير جنوب السودان من الألغام الأرضية، ففي حين تم إحراز تقدم كبير في إزالة جميع الألغام الأرضية المعروفة وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحرب في جنوب السودان، إلا أن بعض المجتمعات المحلية في البلاد لا تزال معرضة للخطر بسببها.