الجمهورية/ شارل جبور

قال تتركّز الأنظار على ما ستفرزه صناديق الاقتراع من نتائج من أجل قراءة اتجاهات الرأي العام بعد انهيارٍ غير مسبوق وثورة شعبية، وبالتالي مقاربة مرحلة ما بعد 15 أيار في ضوء هذه النتائج. كذلك جرت الانتخابات النيابية على رغم التشكيك المتواصل بإجرائها، والذي رافقها حتى على مسافة أيام من اقتراع المغتربين. وأضاف أنّ الاتجاه الأول، لهذه العملية الانتخابية كان التصويت المسيحي الذي سيحدِّد هوية الفريق الذي يحظى بنسبة التمثيل الأكبر والتكتل الأكبر والاتجاه الثاني، التصويت السني الذي سيحدِّد مدى تأثير تعليق الرئيس سعد الحريري مشاركته في الانتخابات النيابية على المزاج السني، فإذا تدنّت نسبة المشاركة بحدود الـ20 % مقارنة مع انتخابات 2018 يكون هذا التعليق قد فعل فعله، أمّا الاتجاه الثالث، التصويت الشيعي حيث سيتمكّن الثنائي الحزبي مبدئياً من انتزاع الـ27 مقعداً شيعياً. وقال إنّه في مطلق الحالات فإنّ انتخابات 2022 هي انتخابات نسبة التصويت بامتياز، حيث انّ قراءة نتائج الانتخابات ستركِّز على نسبة التصويت مسيحياً وسنياً وشيعياً وثورياً، وعدم مقاربة البيئة الدرزية سَببه مبدئياً الثبات في التوازنات والاتجاهات التي تبقى محسومة لمصلحة "الحزب التقدمي الاشتراكي" إلّا في حال خرجت الانتخابات بمفاجآت غير متوقعة.

الديار/ سناء صبرا

تناولت موضوع الأزمة المصرفية وتداعياتها وقالت منذ بداية الازمة المصرفية والمالية التي يمر بها لبنان، وصناديق نقابات المهن الحرة والالية المالية لموجبات ونفقات هذه النقابات تشكل مشكلة كبرى، خصوصاً وأنّ هذه المشكلة تطال عشرات المنتسبين في بعض النقابات والآلاف في نقابات أخرى. وقد أدّت عمليات تقييد الحركة المالية وخصوصاً في السحوبات والهيركات الذي طال الودائع بالعملات الاجنبية، حيث وضعت اسعار صرف لكل نوع من انواع الودائع والتداول في هذه العملات وكذلك التراجع الدراماتيكي لسعر صرف العملة الوطنية الذي أفقد هذه الودائع قيمتها وحولها إلى أموال بلا قيمة. وأضافت إزاء هذه الاوضاع تداعت نقابات المهن الحرة إلى اجتماعات متتالية للبحث في الخطوات التي يمكن ان تلجأ اليها للحفاظ على ودائعها وعلى قيمة موجودات صناديقها المختلفة إضافةً إلى التوصل إلى إجراءات تمكنها من تيسير حركتها المالية بما يكفل القيام بموجباتها تجاه المنتسبين إليها خصوصاً وأنّ هذه الودائع وموجودات الصناديق هي حقوق للمنتسبين وليست أموالاً خاصة.

وبعد اجتماعات متواصلة وانهيار كل المطالبات التي كانت تنتج عن هذه الاجتماعات وصلت هذه النقابات حالياً إلى خيار المواجهة، وتم بحث خلال الاجتماع الاخير الخيارات القانونية المتاحة للبدء بإقامة الدعاوى والتجمعات والاضرابات والاحتمالات والايجابيات والسلبيات التي قد تنتج عن كل خطوة مواجهة من الخطوات. وبعد ان باتت خطوة اللجوء الى رفع دعاوي على المصارف محسومة عقد الاسبوع الماضي اجتماعاً لنقباء وامناء المال والمستشارين القانونيين لنقابات المهن الحرة في مقر نقابة المحامين لبحث تنفيذ إقامة الدعاوى والآليات الممكن الاعتماد عليها لاحقاً في هذا الصدد، حيث تم وضع ملف كامل للمباشرة بتقديم دعاوي استناداً لما يسمح به القانون مع الاخذ بعين الاعتبار جميع المحظورات وبعض السلبيات الخطيرة التي يمكن أن تنتج عن هذه الخطوة في ضوء تجارب سابقة واحتمالات ممكنة استباقية.