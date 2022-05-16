روسيا اليوم

جنرال ألماني: الروس أقوياء جدا في البر والجو

نقل موقع "دويتشه ويرتشافتس ناخريختن" عن إريك واد، العميد المتقاعد بالجيش الألماني ومستشار أنغيلا ميركل السابق، تحذيره أوكرانيا من مغبة التقليل من قوة الجيش الروسي.

ونقلت الصحيفة عن إريك واد قوله، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة لنزع سلاح أوكرانيا وتخليصها من النازية، إن "الروس أقوياء إلى أبعد حد: لديهم تفوق على الأرض وفي الجو".

كما أعرب واد عن ثقته في أن كييف الرسمية لن تكون قادرة على استعادة منطقة دونباس بالوسائل العسكرية، مشيرا إلى أن روسيا بالذات هي من يحدد تطور الأحداث في شرق أوكرانيا.

وكانت روسيا قد أطلقت عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا يوم 24 فبراير. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".