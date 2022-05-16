الوكالة الوطنية للإعلام

ميقاتي زار قصر العدل واطلع على بدء عمل لجان القيد الابتدائية: رغم كل الصعوبات يبقى ميزان العدل يصوب الامور ويصون الوطن

زار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي يوم أمس، وزارة العدل في بيروت، حيث استقبله وزير العدل القاضي هنري خوري، وجرى البحث في الاستعدادات القضائية لمواكبة فرز أصوات الاقتراع للانتخابات النيابية وإعلان نتائجها.

بعد ذلك، إنتقل الرئيس ميقاتي والوزير خوري الى قصر العدل في بيروت، وكان في استقبالهما المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري والرئيس الاول لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وقد أطلع رئيس الحكومة على بدء عمل لجان القيد الابتدائية في المرحلة الاخيرة من الانتخابات النيابية.

وكالة الأناضول

أمير قطر يبدأ جولة أوروبية لبحث المستجدات الإقليمية والدولية

وصل أمير قطر تميم بن حمد آلـ ثاني، مساء الأحد، إلى عاصمة سلوفينيا ليوبليانا، في مستهل جولة أوروبية تشمل عدة دول.

ووفق بيان للديوان الأميري القطري، سيجري آلـ ثاني خلال الجولة، مباحثات مع قادة تلك الدول وكبار المسؤولين فيها، تتضمن السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية وأوجه التعاون.

وأضاف البيان، أن جولة أمير قطر ستناقش أيضاً "عدد من المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأوضح أن جولة آلـ الثاني الأوروبية، تشمل دول إسبانيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا، وأيضا سويسرا للمشاركة في "منتدى دافوس الاقتصادي"، بين 22-26 أيار الجاري.

ولم يذكر البيان، إلى متى تستمر جولة آل الثاني الأوروبية، إلا أنها تأتي بعد زيارته لكل من إيران وتركيا، خلال الفترة الماضية.

فيما توقعت وسائل إعلام غربية، أن يبحث أمير قطر خلال الجولة جهود إحياء الاتفاق النووي، الموقع في 2015، بين إيران وكل من الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا.