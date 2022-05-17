TL

يوم جديد استفاق عليه اللبنانيون بعد المشهد الانتخابي الذي امتد على مساحة الوطن والأنظار معلقة على النتائج الرسمية على ان تبدأ معها المرحلة المقبلة فهل تتغير معالم الاكثرية النيابية وهل ستختفي اصوات وترتفع اخرى؟

المنار

انتهى المشهد الانتخابي او يكاد، وستطفأ كل محركات التضليل والتهويل واختراع الاوهام. وستفقأ الارقام مع الاصابع المغمسة بحبر الحقيقة كل اعين الحقد والاستهداف، وستتربع اوراق مئات الآلاف من المبايعين لنهج المقاومة في صدارة اللعبة الديمقراطية العددية والسياسية وصناديق الانتخاب، والثنائي الوطني في كتلته الصلبة ومعه الحلفاء.

nbn

بإنتظار صدور النتائج الرسمية للإنتخابات النيابية تبقى كل المعلومات المتداولة حولها من نسب وحواصل وأصوات تفضيلية خاضعة للشك لا سيما في ظل الضخ الهائل للأخبار المفبركة سواء عن قصد أوعن غير قصد حول فوز بمقعد في هذه الدائرة أو خسارة مقاعد في دوائر أخرى

mtv

ايها اللبنانيون: وطنكم ناداكم فلبيتم النداء. عرفتم ان دولتكم تتحلل امام اعينكم، وان جمهوريتكم تضعف وتتهاوى ، وتكاد تسقط تحت ضربات الطامعين. أخذتم قراركم، وكان قراركم أكبر من التحدي والخطر.

NTV

" هو اليوم الذي صنعه الشعب."

عبارة كانت مدعاة تمن, وإذ بها تخرق دوائر واقضية ومعاقل الزعامات السياسية والحزبية وتدك حصاناتها.

OTV

نجح الجيش والقوى الأمنية في فرض الأمن المواكب للعملية، على رغم الخرق الكبير الذي حدث يوم زيارة رئيس التيار الوطني الحر لعكار، إلى جانب الإشكالات المتكررة التي افتعلها أنصار القوات في عدد من المناطق أمس، وأبرزها في شكا.

LBC

يبدو أن نهار استكمال الفرز وإعلان النتائج هو أصعب من نهار الانتخابات... انتظار، حرق أعصاب، هذا فاز وهذا سقط.

الميادين

أعادت السلطات في المغرب وإسبانيا منتصف ليل الإثنين-الثلاثاء فتح حدودهما البرية في جيبي سبتة ومليلية، وذلك بعدما ظلّت مغلقة طوال عامين بسبب جائحة كوفيد-19 والأزمة الدبلوماسية التي مرّت بها العلاقات بين البلدين.

الجزيرة

أكد الرئيس التركي ​رجب طيب إردوغان​، أن بلاده "لن تتنازل" في موضوع انضمام ​فنلندا​ و​السويد​ الى ​حلف شمال الأطلسي​ بعدما قدم البلدان ترشحهما رسميا.

العربية

أفادت معلومات بأن "رئيس الوزراء الفرنسي ​جان كاستكس​ سيقدم استقالته، واستقالة حكومته إلى الرئيس ​إيمانويل ماكرون​ يوم الاثنين حوالي الساعة 4:00 مساءا بتوقيت ​فرنسا​"، وذكرت نقلاً عن مصادر أن "هناك خمسة أسماء على الأقل في قائمة المرشحين المحتملين لمنصب رئيس ​الحكومة​".