لبنان الحر

اعتبر النائب أنطوان حبشي، أن "ما حصل في دائرة البقاع الثالثة، ليس انتخابات إنما "حلبة مصارعة" وفي هذه الدائرة لم تكن هناك ديمقراطية والـ"سوبر نائب" هم أهلنا في المنطقة الذين اقترعوا رغم كل الأجواء التي كانت سائدة".

صوت لبنان

أكد النائب المنتخب عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة بيروت الثانية، ملحم خلف في حديث له أنه "يجب ألا نتموضع داخل المجلس النيابي بل يجب العمل على لغة حوار وتواصل ضمن كتلة نيابية واسعة تجمع القوى التي تُريد التغيير ونريد تكوين كتلة لرقابة سياسية تشريعية في مجلس النواب، ونريد تعزيز مبدأ فصل السلطات في المجلس النيابي".

radio orient

أشار رئيس حزب "الوفاق الوطني" بلال تقي الدين، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "اننا ‏نتمنى ألا يعقب العرس الديمقراطي (طلاق جديد) يحل مجلس النواب الجديد".

اذاعة النور

أشارت النائب المنتخب عن المقعد الماروني في دائرة جبل لبنان الرابعة، نجاة عون، إلى "اننا نكتب تاريخاً جديداً وثقافة جديدة لبناء لبنان وبذلك دفنّا الحرب إلى غير رجعة".

صوت المدى

توجه رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب، "لبعض التافهين الذين إنتقدوا كلامي"، وسألهم: كيف سينتخب رئيس المجلس؟. كيف ستشكل الحكومة؟. كيف سينتخب رئيس الجمهورية؟. كل خطوة بحاجة لتفاهم سعودي - إيراني وإلا أزمة مفتوحة".