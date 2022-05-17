أعلن وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتش أنه ينوي السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية غداً الأربعاء وسيلتقي نظيره لويد أوستن وغيره من المسؤولين للتدوال في قضايا تهم البلدين.

قال مصدر في وزارة الدفاع الاسرائيلي أن غانتس سيحاول الدفاع عن قرار حكومنه بناء حوالي 4 ألاف وحدة سكن جديدة في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، مضيفاً أن الولايات المتحدة كانت قد انتقدت بشدة القرار الاستيطاني كما انتقدت العمليات الاسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية.

أعربت مصادر سياسية في تل أبيب عن خشيتها من رد فعل أميركي غاضب يجعل الأميركيين يؤجلون أو يلفون زيارة الرئيس جو بايدن المقرر شهر حزيران القادم إلى اسرائيل.

ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الاسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيت قرر القيام بخطوط سياسسية ذات طابع يميني بفرض تعزيز حزبه يميناً ومنع انشقاقات إضافة عنه وستكون الخطوة الأول زيارة مستوطنة إلقنا في الضفة الغربية اليوم الثلاثاء.

أعلنت الشرطة الاسرائيلي أمس أنها تقدمت بطلب إلى المستشار القضائية الحكومة غالي باهراف ميارا بفتح تحقيق جنائي ضد النائبين أحمد الطيبي وعوفر كسيف من القائمة المشتركة للأحزاب العربية بإدعاء أنها قاما في حادثين منفردتين بعرقلة عمل رجال الشرطة وحتى الاعتداء عليهم ومنعهم من القيام بواجباتهم والتدخل بعمل ضابط شرطة في إداء واجباته.

قال المتحدث بإسم الشرطة الاسرائيلية أن الشرطة احبطت محاولة هجوم بفأس واعتقلت المشتبه به (22 عاماً من سكان البيرة) في سيارته وبداخلها رسالة تشير إلى نيته تنفيذ هجوم قرب نابلس شمال الضفة الغربية.

تتوقع الأجهزة الأمنية الاسرائيلية أن يشهد مخيم جنين تأجيجاً للأوضاع الأمنية قد يمتد إلى سائر مناطق الضفة الغربية.