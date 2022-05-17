حشد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حلفاءه في الفضاء السوفياتي السابق، أمس، لمواجهة ما وصفها بعضهم بأنها «حرب هجينة وشاملة» يشنها الغرب ضد روسيا، وذلك تزامناً مع قرار فنلندا والسويد عزمهما على الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وإعراب واشنطن عن «ثقتها» في تحقيق التوسع الأطلسي الجديد بالإجماع.

وبرزت خلال قمة جمعت قادة بلدان منظمة «معاهدة الأمن الجماعي» في موسكو، أمس، دعوات لتشكيل «تحالف يواجه حلف الأطلسي» فيما يمكن أن يشكل نسخة محدثة لـ«حلف وارسو» الذي حُل قبل انهيار الاتحاد السوفياتي.

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، في بيان، أمس، أن قواتها استعادت السيطرة على جزء من الحدود مع روسيا في منطقة خاركيف في شمال شرقي البلاد، وذلك في إطار هجومها المضاد الذي باشرته منذ أيام.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، التوصل إلى هدنة في مجمع آزوفستال للصلب، آخر معقل للمقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول الساحلية، لإجلاء الجرحى الأوكرانيين.

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، انه تم إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية في حصيلة العمليات العسكرية خلال الساعات الـ24 الماضية. وقال إن صواريخ جوية روسية دمرت موقعين لقيادة الجيش الأوكراني.

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن بلاده ستعيد فتح سفارتها في كييف «قريباً جداً». واعتبر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتقد أن بإمكانه القضاء على أوكرانيا كدولة مستقلة وتقسيم حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لكن النتيجة هي تعزيز سيادة الجمهورية السوفياتية السابقة. وتوحيد التحالف عبر الأطلسي أكثر من أي وقت مضى، مبدياً ثقته بالتوصل إلى إجماع حول عضوية فنلندا والسويد.

أعلن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيس، أنه قدم استقالته أمس (الاثنين) إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، تمهيداً لفتح الطريق أمام تعديل وزاري طال انتظاره من قبل ماكرون الذي قال عقب انتخابه لفترة جديدة في أبريل (نيسان) إن فريق حكومته الجديد يجب أن يكون أكثر «تركيزاً» مع عدد أقل من الوزراء. وقال ماكرون إنه يبحث عن شخص يتمتع بمؤهلات سياسية اجتماعية لشغل منصب رئيس الوزراء.

أحبطت أجهزة الأمن التركية عملية انتحارية قالت إن سورياً مشتبهاً بالانتماء إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، كان ينوي تنفيذها في ولاية شانلي أورفا جنوب البلاد. وقالت وزارة الداخلية التركية، في بيان أمس (الاثنين)، إن السوري بشار المزهن المكنى بـ«أبي أنس القحطاني» أوقف خلال عملية نفذتها فرق مكافحة الإرهاب في الولاية بعد العثور على عدد من الوثائق التنظيمية التي ورد اسمه فيها.

تقترب أجهزة الاستخبارات الباكستانية من اعتقال مدبر الهجوم الانتحاري الذي وقع يوم الأحد في شمال وزيرستان وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود باكستانيين، وفق ما أفاده مسؤول باكستاني بارز لصحيفة «الشرق الأوسط». وقال المسؤول إن تحقيقاتهم في الهجوم الانتحاري قربتهم من مدبري الهجوم الرئيسيين.

قالت القوات الجوية الأميركية، امس إنها اختبرت بنجاح سلاحاً فرط صوتي يطير بسرعة تفوق سرعة الصوت خمس مرات.

وأضافت في بيان نقلته وكالة «رويترز» للأنباء أن الاختبار أُجري، يوم السبت، قبالة ساحل كاليفورنيا الجنوبي حيث أطلقت قاذفة قنابل من طراز «بي-52» سلاح استجابة سريعة يُطلق من الجو.

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أمس، إن الجهود الدبلوماسية الرامية لإحياء الاتفاق النووي «تقدمت خطوات» عما كانت عليه قبل زيارة المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا، إنريكي مورا، لكنه ألقى الكرة في ملعب الولايات المتحدة، قائلاً إن طهران تنتظر رداً أميركياً على «المبادرات الخاصة» التي طرحتها على الوسيط الأوروبي، بشأن خروج المسار الدبلوماسي من المأزق الحالي، وإبرام صفقة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

استمرت الاحتجاجات ضد تدهور الأوضاع المعيشية في عدة محافظات إيرانية، فيما احتجت طهران على تأييد المتحدث باسم الخارجية الأميركية لحق التجمع السلمي وحرية التعبير في إيران.