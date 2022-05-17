شن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، هجوماً عنيفاً أمس (الاثنين)، على القضاء العراقي، معلناً في الوقت نفسه، أنه لن يتحالف مع ما سماه «الثلث المعطل».

سعى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية المؤقتة، إلى إظهار استمرار سيطرته على مقاليد الأمور في العاصمة طرابلس، وذلك بعد يوم واحد من الاشتباكات العنيفة التي شهدتها ضاحية جنزور غرب المدينة، وهدد ضمنياً بمواجهة عسكرية مع الميليشيات المسلحة هناك، عبر تكليفه «غرفة عمليات الطيران المسير» بمراقبة التحركات المسلحة والتعامل معها.

بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، سبل تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الطاقة والتجارة والزراعة والسياحة. إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأهمها الوضع في ليبيا والقضية الفلسطينية والأزمة الأوكرانية وتداعياتها.

بدأت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية تسجيل الناخبين، وتحيين السجلات الانتخابية بكافة الإدارات الفرعية للانتخابات، وذلك قبل توجه التونسيين إلى صناديق الاقتراع، بمشاركة نحو 7 ملايين ناخب في الاستفتاء الشعبي الذي اقترحه الرئيس قيس سعيد في 25 من يوليو (تموز) المقبل، للحسم في النظام السياسي الحالي، والتصويت لفائدة دستور جديد ومنظومة انتخابية مغايرة.

نفّذت الأجهزة النظامية السودانية حملة مداهمة واسعة على أوكار الجريمة في عدد من أحياء العاصمة لحسم الانفلات الأمني والانتشار الكبير لحوادث النهب والسرقة والاعتداءات على المواطنين التي تشهدها الخرطوم.

وسط دعوات لتنفيذ بقية بنود الهدنة الإنسانية في اليمن، لقي تسيير أول رحلة تجارية من مطار صنعاء أمس (الاثنين) ترحيباً أممياً، خصوصاً أنها الرحلة الأولى منذ نحو 6 سنوات.

وكانت المساعي الأممية واليمنية وجهود تحالف دعم الشرعية أفضت أخيراً إلى التغلب على العراقيل الحوثية التي حالت دون بدء الرحلات بعد إعلان الهدنة مطلع أبريل (نيسان) الماضي، وفي مقدم هذه العراقيل ما يتعلق بوثائق السفر الصادرة من صنعاء وبقية المناطق .

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس، أهمية «الشراكة الاستراتيجية» بين مصر والولايات المتحدة في كل المجالات، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر.