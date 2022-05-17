الجزيرة - السعودية

الأمير خالد الفيصل يستقبل السفير الفلبيني والقنصل البحريني

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، سفير دولة الفلبين لدى المملكة عدنان ألونتو وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، القنصل العام لمملكة البحرين موسى عبدالله النعيمي. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أخبار الخليج - البحرين

نائب الملك ولي العهد: تعزيز التعاون الاستراتيجي مع أمريكا

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، ومواصلة الدفع قدمًا بالعلاقات البحرينية الأمريكية المتميزة في شتى المجالات خاصة العسكرية والدفاعية بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

الأنباء - الكويت

الكويت والمغرب يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع الطيران المدني

بحث رئيس الطيران المدني الشيخ عبدالله العلي مع وزير النقل واللوجستيك المغربي محمد عبد الجليل تعزيز التعاون المشترك في قطاع الطيران المدني والنقل الجوي.

وأكد الشيخ عبدالله العلي لـ «كونا» عقب اللقاء عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وامتدادها الى مختلف المجالات، لاسيما في مجال الطيران المدني والنقل الجوي.

واعرب عن تطلعه الى مزيد من التعاون بين البلدين لفتح الأجواء بينهما، مشيرا في هذا المجال الى قرب تشغيل شركة الخطوط الجوية الكويتية لخط مباشر بين الكويت والمغرب عبر خط «الكويت ـ كازابلانكا ـ الكويت».

من جانبه، أكد الوزير عبد الجليل في تصريح مماثل لـ «كونا» أهمية العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى بحث الجانبين توطيد علاقات التعاون في قطاع الطيران المدني والنقل الجوي.