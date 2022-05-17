الجمهورية – رنى سعرتي

تحدّثت عن الحكومة الجديدة وقالت: أعدّت الحكومة شرحاً مفصّلاً حول الوضع الحالي للبلاد والاجراءات الاصلاحية التي تنوي القيام بها بالتوازي مع تطبيق برنامج إنقاذ مع صندوق النقد الدولي، طارِحة توقعات للمؤشرات الماكرو اقتصادية والمالية خلال مدّة تنفيذ البرنامج بدءاً من العام 2023 ولغاية العام 2026. ولكن إذا عجزت الطبقة الحاكمة منذ اندلاع الازمة عن تنفيذ أبسط الشروط المطلوبة دولياً، هل ستنجح السلطة التشريعية الجديدة في إقرارها؟ وأضافت أنّ القوى السياسية التقليدية عادت، إلى السلطلة التشريعية مجدداً، وهي التي فشلت منذ عامين في إقرار أي قوانين أو تشريعات مطلوبة لانتشال البلاد من أزمتها. كذلك قالت رغم أنّ تقرير الامم المتحدة الاخير أشار إلى أنّ أعمال القادة السياسيين والماليين في لبنان المدمرة، وبالتالي، فإنّ الحكومة الجديدة التي ستكون سياسية ومشابهة تماماً لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، يقع على عاتقها، في حال تم تشكيلها سريعاً، استكمال بنود خارطة الطريق التي وضعتها الحكومة السابقة، منها شروط الاتفاق المبدئي الذي توصلت إليه مع صندوق النقد الدولي بالاضافة إلى بدء التفاوض مع حملة سندات اليوروبوندز، وهو موضوع الورقة التي أعدّها نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي في 11 أيار الماضي وبعث بها للجهات الدائنة في لبنان والتي تضم تحديثاً حول الوضع العام للبلاد وخارطة الطريق المنوي السير بها، وتطرح الورقة ما آل إليه الوضع الاقتصادي الكلي في لبنان حالياً، نظرة عامة حول الاتفاق المبدئي الذي تم توقيعه مع صندوق النقد الدولي والإطار الاقتصادي الكلي الأساسي المطروح ضمنه بالاضافة إلى الخطوات الاولية لبرنامج الإصلاح، والخطوات التالية التي تنوي البلاد السير بها. وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة الحالية أنّها في مرحلة إعادة هيكلة الديون، وستستمر في سداد مدفوعات خدمة الدين للشركاء متعددي الأطراف، وستقوم بالتفاوض مع حاملي السندات الاجنبية بهدف الوصول إلى اتفاق بشأن شروط إعادة الهيكلة، والتوصل إلى اتفاق مع حاملي السندات على المبادئ الأساسية لإعادة الهيكلة والتوقيع على الشروط.

نداء الوطن – كلير شكر

تناولت موضوع الانتخابات النيابية وقالت الأكيد أنّ نتائج الانتخابات النيابية، خالفت التوقعات في الكثير من الدوائر والمعارك. ومفاجآت "بالجملة" لم تكن مُرجّحة، وبعضها مفصليّ نظراً لرمزيته البالغة، تسللت إلى كلّ البيئات المذهبية ولو بنسب متباينة. وأضافت أنّ المشهدية تحتاج إلى الكثير من التدقيق، والتواضع، من جانب الجهات المنكفئة في حضورها، في مراجعتها، سواء عند المسيحيين، الشيعة، السنة أو الدروز، والأرجح أنّ الساحة المسيحية هي أكثر من تعرّض لمتغيّرات في توازنها النيابي، بفعل التبدّلات التي حصلت في الوجوه كما في الانتماء السياسي، والتي ستترك تبعاتها على الأيام المقبلة، والاستحقاقات المقبلة، وأهمها الانتخابات الرئاسية المنتظرة بعد أشهر قليلة.