الوكالة الوطنية للإعلام

مولوي أعلن نتائج 7 دوائر رسميا: لا صناديق مفقودة في الاغتراب وكذلك الصندوق رقم 18 الآتي من ألمانيا

قال وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي خلال مؤتمر صحافي عقده في الوزارة: "رغم كل التشكيك، استطعنا إجراء الانتخابات بطريقة جيدة، وكل الحملات التي تترافق مع فرز النتائج تأكدوا أنها لا تؤثر على عملنا وعمل القضاة، ففي هذه اللحظات غالبيتهم موجودون ووصلوا الليل بالنهار".

أضاف: "إن نسب الاقتراع جيدة، ولم تكن منخفضة، فهي تقريبا أقل قليلا من النسب التي تحققت في الانتخابات السابقة".

وشكر "الإداريين والمديريتين العامتين وفريق الداخلية والقوى الأمنية والعسكرية التي عملت على إنجاح الانتخابات"، وقال: "إن النظام لدينا يظهر النتائج تباعا، قلم بقلم، وكلما توافرت لدينا أرقام".

وكالة الأناضول

الاتحاد الأوروبي يخصص 25 مليون يورو مساعدات إنسانية للفلسطينيين

أعلن الاتحاد الأوروبي، الإثنين، تقديم 25 مليون يورو (26.1 مليون دولار) كمساعدات إنسانية لتلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية، وقطاع غزة.

وقال جانيز لينارتشيتش، مفوض إدارة الأزمات في الاتحاد خلال بيان صحفي، إن التكتل "متضامن مع الشعب الفلسطيني. سندعم التمويل الإنساني لوصول العائلات الفلسطينية إلى الخدمات الأساسية والمساعدات".

وذكر لينارتشيتش أن هذه الخدمات، "أصبحت الآن أكثر إلحاحا، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص الغذاء".

وتشهد الأسواق الفلسطينية ارتفاعات متتالية في أسعار السلع الأساسية، بقيادة الوقود والغذاء، وسط تسجيل نسب بطالة في حدود 27 بالمئة.