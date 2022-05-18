الشرق الاوسط 18/5/2022

النفط يرتفع بدعم جهود الاتحاد الأوروبي لحظر الخام الروسي

ارتفعت أسعار النفط الى أعلى مستوى في سبعة أسابيع، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، مدعومة بالضغط المستمر من الاتحاد الأوروبي لحظر واردات الخام الروسية والذي من شأنه تقليص المعروض، ومع تركيز المستثمرين على زيادة الطلب بعد تخفيف عمليات الإغلاق الصينية المفروضة لمكافحة فيروس كورونا. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.7الى 115.09 دولار للبرميل، وبلغت أعلى مستوى منذ 28 من مارس (آذار) خلال الجلسة عند 115.56 دولار، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.7 في المائة الى 114.92 دولار للبرميل.