الوكالة الوطنية للإعلام

أبو الغيط هنأ اللبنانيين بإجراء الانتخابات: للاسراع بتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الاصلاحات الضرورية لاخراج لبنان من الأزمة

هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم، "الشعب اللبناني على اجراء الانتخابات النيابية في 15 ايار الجاري"، متمنيا أن "تكون الانتخابات خطوة إيجابية نحو تصحيح الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد". ودعا اللبنانيين الى "البناء على نتائج هذه الانتخابات، والاسراع في تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الاصلاحات الضرورية واللازمة لتمكين لبنان من الخروج من الأزمة واستعادة عافيته، خاصة فيما يتعلق بإنجاز الاتفاقيات الاقتصادية والمالية مع صندوق النقد الدولي، والتي من شأنها أن تسهم في تحسين الظروف المعيشية للبنانيين وإنعاش الاقتصاد من جديد، وإنهاء معاناة اللبنانيين". وناشد "القيادات اللبنانية من مختلف الطوائف والانتماءات السياسية إظهار أعلى مستويات المسؤولية وإعلاء المصلحة الوطنية، باعتبار أن الشهور القادمة ستمثل اختبارا حاسما لقدرة البلاد على اجتياز الأزمة"، داعيا "المجتمع الدولي للوقوف إلى جوار لبنان وتعزيز صموده الاقتصادي في هذه المرحلة الدقيقة".

وكالة الأناضول

أردوغان يصل أنقرة عائدا من الإمارات

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، العاصمة أنقرة عائدا من أبو ظبي، بعد تقديمه العزاء بوفاة رئيس دولة الإمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وكان في استقبال أردوغان بمطار أسن بوغا، رئيس الشؤون الإدارية في الرئاسة التركية متين قيرالتي إلى جانب مسؤولين آخرين. وعاد مع أردوغان وزير الدفاع خلوصي أكار، ونائب أمين عام حزب العدالة والتنمية نعمان قورطولموش، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ومستشار الرئيس سفر طوران. وأعلنت الإمارات، السبت، انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للبلاد خلفًا لأخيه الراحل الشيخ خليفة. والجمعة، ووري جثمان خليفة بن زايد الثرى في مقبرة "البطين" بالعاصمة أبوظبي، عقب وفاته عن عمر يناهز 74 عاما. والراحل هو ثاني رئيس للإمارات، منذ توليه المنصب عام 2004، خلفا لوالده زايد بن سلطان مؤسس الدولة عام 1971.