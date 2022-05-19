اللواء – أحمد زين الدين

لفت إلى أنه بقي من عمر مجلس نواب 2018 ، يومان فقط ، بانتظار أن يدعو رئيس السن بين النواب المنتخبين في 2022 ، وهو الرئيس نبيه بري ، لانتخاب رئيس المجلس ونائبه ، عملاً بالمادة 44 من الدستور التي تنص في فقرتها الأولى : في كل مرة يجدد المجلس انتخابه يجتمع برئاسة أكبر أعضائه سناً، ويقوم العضوان الأصغر سناً بينهم بوظيفة أمين، ويعمد الى انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لمدة ولاية المجلس كل منهما على حدة بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين . وتبنى النتيجة في دورة اقتراع ثالثة على الغالبية النسبية، وإذا تساوت الأصوات فالأكبر سناً يعد منتخباً. وقال إن المرشح الوحيد لرئاسة المجلس النيابي هو الرئيس نبيه بري الذي يتوافق عليه الثنائي الشيعي، والذي ينتمي اليه مجموع النواب الشيعة الـ27 المنتخبين في المجلس الجديد .

الجمهورية – رنى سعرتي

قالت إن ملفات عديدة حياتية ملحّة وآنية مطلوب البتّ فيها خلال جلسة مجلس الوزراء المقبلة، قبل استقالة الحكومة وتحوّلها إلى تصريف الأعمال، لتصبح بذلك مجرّدة من صلاحيات اتخاذ قرارات جوهرية ضرورية لتأمين استمرارية قطاعات مختلفة ومتعددة كالاتصالات، الطاقة، بالإضافة إلى حماية الأمن الغذائي والصحي وغيرها.

الديار – هيام عيد

أوضحت أن التعليقات الدولية المهنئة والمرحّبة بإنجاز الانتخابات النيابية تفاعلت، ولوحظ أن بعض المواقف حملت أكثر من دلالة ورسالة ولا سيّما من كبار المسؤولين الفرنسيين، عبر الحرص على مواصلة دعم لبنان ومساعدته، وتنفيذ ما تمّ التوافق عليه خلال لقاءات الرئيس إيمانويل ماكرون، مع عدد من كبار المسؤولين اللبنانيين، وفي طليعتهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي وفى بوعده للرئيس الفرنسي، الذي شدّد عليه خلال تكليفه على ضرورة إنجاز الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري المحدّد، باعتبار أن باريس تعوّل عليها، وكان لها أكثر من موقف في هذا الصدد. وفي غضون ذلك، بدا واضحاً الاهتمام الفرنسي بالشأن اللبناني، وخصوصاً الاستحقاقات الدستورية، وذلك ما تبدّى بالأمس من خلال بيان وزارة الخارجية الفرنسية، التي دعت إلى تشكيل حكومة جديدة، وبأقصى سرعة، في ظلّ الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان. ومن هذا المنطلق، يُتوقّع وفق معلومات لأوساط نيابية مطلعة، بأن تكون هناك زيارة لموفد فرنسي إلى بيروت بعد تشكيل الحكومة الفرنسية العتيدة، وذلك بهدف الاطلاع على الوضع اللبناني ما بعد الانتخابات، وحضّ المسؤولين اللبنانيين على متابعة الاستحقاقات الأخرى الحكومية والرئاسية.

نداء الوطن – خالد أبو شقرا

قال: فُتحت الجلسات الحكومية الأخيرة لتمرير العالق من الصفقات التحاصصية، على حساب القضايا الصحية والمعيشية. ففيما كان مجلس الوزراء ملهياً في جلسته ما قبل الأخيرة بإعطاء موافقة استثنائية لإنتاج الكهرباء على الطاقة الشمسية، كان مرضى السرطان يتلوون وجعاً و"يدوخون" بحثاً عن حبة دواء. الأمر الذي دفع إلى الضغط لإقرار خطة واضحة لتأمين الدواء في الجلسة الحكومية الأخيرة المزمع عقدها يوم غد.