الوكالة الوطنية للإعلام

الخارجية الفرنسية أشادت بتنظيم الانتخابات النيابية اللبنانية في موعدها :لتعيين رئيس مجلس وزراء من دون تأخير وتشكيل حكومة للنهوض بالبلاد

صدر عن وزارة الخارجية الفرنسية بيان في شأن الانتخابات النيابية في لبنان، جاء فيه: "اجتاز لبنان مرحلة مهمة يوم الأحد 15 أيار 2022 بإجراء الانتخابات التشريعية في سياق الأزمة الفادحة التي تعانيها البلاد منذ أكثر من سنتين. وتشيد فرنسا بتنظيم هذه الانتخابات في موعدها المقرر، لكنها تأسف للحوادث والمخالفات التي سجلتها بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي، وتأمل كشف حقيقة ما جرى. وتحض فرنسا جميع المسؤولين اللبنانيين على تعيين رئيس مجلس وزراء من دون تأخير وإلى تشكيل حكومة جديدة لكي تتخذ التدابير الضرورية للنهوض بالبلاد ولكي تقدم حلول يعتد بها تلبي تطلعات السكان، سيما بالاستناد إلى الاتفاق الإطار الموقع مع صندوق النقد الدولي. وستواصل فرنسا وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني".

وكالة الأناضول

قطر وإسبانيا توقعان اتفاقية ومذكرات تفاهم

وقّعت قطر وإسبانيا، اتفاقية ومذكرات تفاهم في مجالات منها العسكري والاستثماري والتعليمي، على هامش زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لمدريد. وشهد الأمير ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز توقيع اتفاقية ومذكرات تفاهم عقب جلسة مباحثات في مقر رئاسة الحكومة بقصر مونكلوا الاسباني، وفق بيان للديوان الأميري. وجرى التوقيع على اتفاقية للتعاون في مجال التعليم، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارتي العدل القطرية والإسبانية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الصحة والعلوم الطبية. كما وقّع الجانبان على مذكرة تفاهم للتعاون العسكري بين وزارتي دفاع البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون بمجال العلوم والابتكار بين مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار وزارة العلوم والابتكار الإسبانية. ووقّعا كذلك مذكرة تفاهم بين جهاز قطر للاستثمار والصندوق الاستثماري الإسباني، ومذكرة تفاهم للتعاون بين جامعة قطر و4 جامعات إسبانية.