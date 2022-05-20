الجمهورية 19 /5 /2022

عمدة مدريد: مبابي الى ريال

كشف عمدة مدينة مدريد خوسيه لويس مارتينيز الميدا الذي تناول العشاء مع امير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني ان عملية انتقال مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا كيليكان مبابي الى ريال مدريد حسمت بنسبة 99 في المئة.

كأس اسيا من الصين الى اليابان

كشف رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم كوزو تاشيما انه تمت مقاربة بلاده من اجل استضافة كأس اسيا بعد انسحاب الصين ىبسبب تداعيات فيروس كورونا.

تشلسي لتعويض الراحلين بكوندي

وضع تشلسي الإنكليزي في خطته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من برشلونة الاسباني الذي يسعى اى ضم اكثر من لاعب من خط دفاعه، بمحاولة استقدام الفرنسي جول كوندي مدافع اشبيلية الاسباني تزامنا مع وصول تود بويلي الى رئاسة النادي.