TL

الدولار: بواحد وثلاثين ألفا والبنزين قارب الستمئة الف والمازوت ناهز السبعمئة ألف. أما ربطة الخبز فبيعت في السوق السوداء بثلاثين ألفا فيما الكهرباء الى التعتيم مجددا وواقع قطاع الإتصالات أمام فرصته الأخيرة غدا في مجلس الوزراء لمنع انهياره.

المنار

قال الرئيس بري: المجلس النيابي سيد نفسه وفي النهاية علينا جميعاً احترام ارادة الهيئة العامة التي ستتولى انتخاب رئيس المجلس.

nbn

راحت سكرة الإنتخابات وجاءت فكرة ترتيب الوقائع الناجمة عنها على المستويين النيابي والحكومي. ولأن الوضع لا يحتمل ترف تضييع الوقت، فإن المطلوب إنجاز الإستحقاقات القريبة سريعاً ولاسيما أن المجلس النيابي الجديد يبدأ ولايته بعد ثلاثة أيام والحكومة تدخل عندئذ في مرحلة تصريف الأعمال.

mtv

انتهت الانتخابات فبرزت المشاكل الاجتماعية والاقتصادية من جديد. وانتهت فترة حكم حكومة " معا للانقاذ" من دون ان يتحقق اي نوع من انواع الانقاذ! فحكومة ميقاتي التي وعدت الناس بالكهرباء تعقد آخر جلساتها غدا والبلد غارق في عتمة شبه شاملة. والاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي اعتقد كثيرون انها ستتحقق، بقيت حبرا على ورق.

حتى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لم تصل الى خواتيمها المرجوة. كما ان الدولار عاد يحلق من جديد آخذا في طريقه اسعار الخبز والمحروقات والمواد الغذائية.

NTV

هذا هو زمن الجعجعة بلا طحين.. وما نفع إذا كان سمير جعجع أقوى من جبران باسيل أو الثنائي مسلحا بقوة الستين ما دام البلد لا يضحك " للرغيف السخن"، وحده الخبز صار خبرا من الفعل الماضي وشريكا مضاربا للدولار في تحليقه بعدما بات لربطته ربطة عنق مع السوق السوداء.

OTV

افادت مصادر سياسية مطلعة أن جلسة مجلس الوزراء اليوم لن تكون سهلة في مناقشاتها وهي من حيث المضمون جلسة يتوقع أن تكون ماراتيونبة بفعل البنود المتخمة، كما أنها قد تكون تفصيلية من حيث الشكل اما مناقشاتها فترافقها أزمات البنزين والخبز والدواء.

وأشارت إلى أن هناك ميلاً لدى المعنيين أن تخرج الحكومة بأقل ضرر ممكن في ما خص القرارات غير الشعبية إنما هذا لا يعني أن ما من إجراءات ستسلك طريقها تحت عنوان الضرورة، مؤكدة أن المناقشات قد تكون مفتوحة والحكومة في جلستها وداعية، ستحسم ما امكن حسمه قبل أن تتحول إلى حكومة تصريف أعمال.

LBC

على رغم كل التطورات المعيشية والانتخابية البارزة في لبنان ، فإن الخبر الذي يرقى إلى مستوى الحدث هو عربي دولي. الرئيس الأميركي جو بايدن في السعودية الشهر المقبل، ولقاء مع الملك سلمان ومع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وسائل اعلام أميركية، ومنها شبكة سي إن إن كشفت الخبر.

الميادين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في إحاطتها اليومية حول العملية العسكرية في أوكرانيا أنه "خلال الساعات ال24 الماضية، استسلم 771 مسلحا من كتيبة آزوف القومية في مصنع آزوفستال للصلب المحاصر في مدينة ماريوبول الساحلية"، وأوضحت أنه "في المجموع، منذ 16 أيار، استسلم 1730 مسلحاً من بينهم 80 جريحا".

الجزيرة

وصف الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش، غزو العراق بالخطأ بأنه "وحشي" و"غير مبرر"، قبل أن يصحح كلامه ليقول إنه كان يقصد الإشارة إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وأدلى بهذه التصريحات في كلمة خلال حفل في دالاس يوم الأربعاء، بينما كان ينتقد النظام السياسي الروسي.

العربية

كشف وزير المالية والخزانة البريطاني ريشي سوناك، أن "الوضع الإقتصادي خطير للغاية وأن الأشهر القليلة المقبلة ستكون صعبة، بعد الكشف عن أن الأسعار ترتفع بأسرع معدل لها منذ 40 عامًا"، مؤكدًا أن "الحكومة مستعدة لبذل المزيد لمساعدة الأسر التي تواجه إرتفاع تكاليف الطاقة والوقود والغذاء"، معلنًا أنه سيخفض الضرائب على الشركات لتشجيعها على الإستثمار.