لبنان الحر

إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي سفير اليمن في لبنان عبدالله الدعيس في السراي الحكومي صباح اليوم.

اثر اللقاء اعلن السفير الدعيس: نقلت الى الرئيس ميقاتي تهاني وتبريكات رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك بمناسبة نجاح العملية الانتخابية وتمنياته بأن يكون النجاح بالانتخابات بداية لانطلاق معالجة المشاكل الاقتصادية والتنموية التي يمر بها لبنان وعودة الاستقرار وبداية لتحقيق التنمية.

صوت لبنان

كشف النائب فؤاد مخزومي أنه "حصلت عملية تزوير انتخابية مع المرشحين خالد قباني وزينة المنذر". واعتبر مخزومي أنّ "لبنان انتفض" متمنياً " أن نتخطى الكلام وأن نظهر للدول الصديقة التغيير الحاصل".

radio orient

رأى نائب طرابلس المنتخب اللواء أشرف ريفي نفسه حالة سياسية مستقلة في لبنان، لكنها جزء أساسي من ضمن جبهة وطنية سيادية عريضة، قد تكون فيها "القوات اللبنانية" بطبيعة الحال والحزب "الإشتراكي" وأغلب القوى السيادية الوطنية.

واكد ريفي في حديث صحفي، بانه "لن يكون في تكتل "القوات"؛ لكنه حليف لها كحزب سيادي رافض لهيمنة السلاح".

اذاعة النور

شدد وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى على أن "دفاع أي أمة عن نفسها تجاه العدوان والعنصرية والاحتلال، هو دفاع عن البشر أجمعين، إذ ليس لعرق أن يحسب نفسه على هذه الكرة الأرضية الأول أو الأوحد أو الأنقى، وأن يستعمل أشنع أنواع الإبادة لفرض اغتصابه كما فعلت النازية وكما يفعل الصهاينة". وقال: "يدفعني منطق القانون الطبيعي الذي يقود خُطا التاريخ على دروب الحياة، إلى التأكيد على ان أي احتلال مهما طال، سيزول والقوة العسكرية الغاشمة تكسرَها إرادة الصمود والمقاومة والتحرير. وجيوش من سماهم السيد المسيح "أولاد الأفاعي" سوف تنكسر بدورها والاحتلال الى زوال".

وأكد ان "المقاومة التي حمتها بيئتها ومناصروها على امتداد الوطن سوف تستمر في حماية لبنان، وسوف تتعاون القوى الجديدة الوطنية والحرة التي افرزتها الانتخابات، لعل هذا التعاون يقودنا إلى كلمة سواء تحفظُ الحاضر وتبني المستقبل".

صوت المدى

أشار عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب هاني قبيسي، إلى أن "الإنتخابات كانت محطة مفصلية ومصيرية في تاريخ لبنان، ونأمل أن يحقق المجلس النيابي القادم عقد التئام وجمع شمل اللبنانيين على المودة والمحبة والعيش الواحد، وأن يشرع قوانين تخدم الشعب والوطن والأرض وتحمي الدستور وتصون السلم الأهلي". وأكد خلال تقبله التهاني بعد فوزه بالإنتخابات، أن "الشعب اللبناني والجنوبي لم يبخل بصوته وهو الذي لم يبخل بتقديم الدماء في مواجهة العدو الإسرائيلي، وحرر الأرض التي عادت إلى حضن الوطن في أيار من العام 2000 حيث أنه لنا في أيار محطات وطنية ومفصلية ستبقى راسخة في وجداننا على مر الأيام".