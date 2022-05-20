قال وزير الأمن الإيراني، إسماعيل خطيب، إن المعتقلين الفرنسيين اللذين اعتقلتهما وزارة المخابرات مؤخرا ليسا سائحين. وأوضح أنه "بحسب الوثائق المتوفرة، سعى الفرنسيان إلى إقامة علاقة تنظيمية بين الجماعات غير القانونية والمخربة، من أجل تحقيق أهداف الجماعات المعارضة وأجهزة التجسس الخارجية في غطاء تحركات نقابية، وارتبط بعض عناصر الجماعات غير الشرعية بجماعات إرهابية معروفة وبعض الجواسيس في الخارج، وسيتم نشر المزيد من المعلومات عن هذه القضية قريبا".

أعلنت موسكو أن رئيس الأركان العامة في القوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف ناقش هاتفيا مع نظيره الأمريكي مارك ميلي مستجدات الوضع في أوكرانيا حيث تواصل روسيا عمليتها العسكرية. وناقشا خلال المكالمة التي بادرتها ميلي "مسائل ذات اهتمام مشترك منها الوضع في أوكرانيا"، دون شرح المزيد من التفاصيل, وهو أول اتصال بين غيراسيموف وميلي منذ بدء روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

صرح قائد القيادة الأوروبية الأمريكية والقوات المشتركة لحلف الناتو في أوروبا، الجنرال تود دي وولترز، للصحفيين في بروكسل، عقب الإعلان عن إجراء أول مكالمة بين ميلي وغيراسيموف منذ بدء النزاع في أوكرانيا: "أعتقد أننا نسعى جميعا إلى أن تصبح الدبلوماسية في المقام الأول، وبعد إجراء هذا الاتصال، آمل أن نقترب نتيجة له خطوة واحد من التوصل إلى حل دبلوماسي".

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 771 من عناصر كتيبة "آزوف" القومية المتطرفة الأوكرانية الموجودين في مصنع "آزوفستال" بمدينة ماريوبول، استسلموا خلال الـ24 ساعة الماضية. وبلغ إجمالي عدد مسلحي "آزوف" الذين استسلموا منذ 16 مايو 1730 فردا منهم 80 جريحا.