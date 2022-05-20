علق نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف على تقارير إعلامية مفادها أن القوات الروسية المنتشرة في سوريا استخدمت لأول مرة منظومة "إس-300" للدفاع الجوي ضد مقاتلات إسرائيلية. وقال: "أعتقد أن ذلك ليس حقيقة بطبيعة الحال. يجب التأكد من مدى مصداقية هذه المعطيات لدى عسكريينا، غير أنني اعتبر هذا الخبر كاذبا تماما". أعرب بوغانوف عن خيبة أمل موسكو "إلى حد ما" إزاء إدلاء عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين "بتصريحات معادية لروسيا" على خلفية أحداث أوكرانيا، واكد بوغدانوف سعي موسكو إلى إقناع أنقرة بإعادة فتح مجال تركيا الجوي أمام الطائرات الروسية التي تقل عسكريين من وإلى سوريا.

أعلنت أنقرة مقتل أحد جنودها متأثرا بجراحه جراء هجوم بقذائف الهاون شنه "إرهابيون" في شمال سوريا.

نددت العشائر العربية والكردية في مدينة الحسكة السورية بمشروع تركيا الجديد المتمثل ببناء "مساكن في المناطق المحتلة وتوطين اللاجئين السوريين فيها". ونصبت العشائر العربية والكردية ومجلس سوريا الديمقراطية ومجالس مؤسسات الإدارة الذاتية خيمة اعتصام، أمام حديقة الخابور في حي تل حجر بمدينة الحسكة، تنديدا بما وصفته بأنه "مشروع دولة الاحتلال التركي الجديد بإنشاء مستوطنات في المناطق المحتلة وتوطين اللاجئين السوريين فيها".

كشف برلماني أردني أن وفدا من مؤسسة الخط الحجازي الأردني سيزور سوريا قريبا، لتفعيل سكة حديد الحجاز التي تعد من أقدم السكك في المنطقة.

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية عن تصفية عدد من قيادات بارزين في تنظيم "داعش"، خلال عملية نوعية نفذت في نينوى.

افيد سماع صوت صافرات الإنذار داخل السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد.

أعلن الديوان الملكي الأردني أنه صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على توصية المجلس المشكل بموجب قانون الأسرة المالكة في الأردن، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته. ووجه الملك عبد الله الثاني رسالة للأسرة الأردنية الواحدة، قال فيها:"عندما تم كشف تفاصيل قضية "الفتنة" العام الماضي، اخترت التعامل مع أخي الأمير حمزة في إطار عائلتنا، على أمل أن يدرك خطأه ويعود لصوابه، عضوا فاعلا في عائلتنا الهاشمية. لكن، وبعد عام ونيف استنفد خلالها كل فرص العودة إلى رشده والالتزام بسيرة أسرتنا، فخلصت إلى النتيجة المخيبة أنه لن يغير ما هو عليه. ترسخت هذه القناعة لدي بعد كل فعل وكل كلمة من أخي الصغير الذي كنت أنظر إليه دائما نظرة الأب لابنه. وتأكدت بأنه يعيش في وهم يرى فيه نفسه وصيا على إرثنا الهاشمي، وأنه يتعرض لحملة استهداف ممنهجة من مؤسساتنا".

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دعم المملكة لتطلع الجزائر للحصول على مقعد في مجلس الأمن الدولي. وقال وزير الخارجية السعودي عقب لقائه مع عبد المجيد تبون، إن قيادة المملكة العربية السعودية ترى تطابقا في الرؤى المقدمة من قبل الرئيس الجزائري. و"نثق أن الجزائر ستكون لاعبا أساسيا في دعم واستقرار وأمن الإقليمي والدولي في هذا المكان".

أعلنت هيئة رقابة تابعة للبحرية البريطانية عن تعرض سفينة لهجوم قبالة سواحل محافظة الحديدة غرب اليمن.

أعلنت شركة النفط اليمنية التابعة للحوثيين إنه تم الإفراج عن ناقلة مشتقات نفطية جديدة محملة بـ 29 ألف طن من البنزين والديزل.

أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في مصر بمنطقة التلول شمال سيناء، محاولة أحد العناصر الإرهابية تنفيذ عملية انتحارية ضد أفراد الكمين. وتبادلت معه إطلاق النيران مما أدى إلى مصرعه والعثور بحوزته على حزام ناسف وأسلحة.

أعلنت الإدارة العامة للجمارك الكويتية أنها ضبطت كميات كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية عبر طرود قادمة من الصين.

خرج آلاف المتظاهرين ضد الانقلاب العسكري في السودان إلى الشوارع للمطالبة بحكم مدني، في احتجاجات قوبلت بـ "عنف مفرط" حسبما قالت لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب. واعتقل الأمن السوداني اثنين من قادة الحزب الشيوعي المناهض للانقلاب، وقال الحزب الشيوعي في بيان، إن أجهزة الأمن داهمت منزل السكرتير السياسي للحزب محمد مختار الخطيب واقتادته إلى "جهة غير معلومة" كما أن عضوا آخر في اللجنة المركزية للحزب اعتقل من مطار الخرطوم حيث كان عائدا برفقة الخطيب وقيادي آخر في الحزب من رحلة إلى جوبا في جنوب السودان.