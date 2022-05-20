الأخبار/ نبيه الداموري

أوضح أن الاستحقاق الانتخابي الذي جرى وفقاً للقانون النسبيّ (نوعاً ما) للمرة الثانية انتهى. وقال أن القانون أفضل من الذي سبقه لجهة التمثيل، لكنه يبقى بحاجة إلى تطوير لتمثيل الإرادة الشعبية بشكل أفضل وأكثر عدالة. عملية تطوير النظام الانتخابي معقّدة بعض الشيء، وخصوصاً في بلد كلبنان تحكمه الصراعات المذهبية والطائفية منذ تأسيسه. لكن على من يريد دولة قادرة وعادلة بحق شعبها، أن يسعى إلى إيصال صوت هذا الشعب. الكثير من الديموقراطيات حول العالم تعمل دائماً على تعديل أنظمتها الانتخابية وتطويرها وإعادة توزيع للمقاعد لمنع عمليات "التلاعب في الدوائر الانتخابية، فيتمّ تعيين حدود الدوائر الانتخابية بشكل متعمّد لمصلحة طرف واحد على حساب آخر، وبالتالي تصبح أصوات فئة معينة من المجتمع أكثر تأثيراً من غيرها.

اللواء/ أحمد زين الدين

قال: تنتهي غداً ولاية مجلس نواب 2018 لتبدأ في 22 الجاري ولاية مجلس النواب الجديد، وخلال مهلة 15 يوماً من هذا التاريخ سيدعو رئيس المجلس نبيه بري بصفته رئيس السّن الى جلسة لإنتخاب رئيس للمجلس ونائبه ومكتب المجلس علماً أنها المرة الأولى التي يكون فيها رئيس السّن هو نفسه المرشح لرئاسة المجلس، وسوف يكون نصاب هذه الجلسة 65 نائباً، عملا بالمادتين الثانية والثالثة من النظام الداخلي لمجلس النواب حيث جاء في المادة الثانية: «يجتمع مجلس النواب بناءً على دعوة أكبر أعضائه سناً وبرئاسته لإنتخاب هيئة مكتب المجلس في أول جلسة يعقدها بعد تجديد إنتخابه، وذلك في مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من بدء ولايته.

الجمهورية/ شارل جبور

قال: أسقطت الانتخابات النيابية النظرية التي سادت طويلاً والقائلة ان الانتخابات لا تقدِّم وطنياً ولا تؤخِّر سياسياً ولا تبدِّل نيابياً في ميزان القوى داخل المجلس النيابي، والجميع يتذكّر مقولات انّ أقصى ما يمكن ان تخرج به الانتخابات نواباً عددهم لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة. وقال أن المواجهة الدستورية والإصلاحية الفعلية تبدأ مع التكليف، وعنوان هذه المواجهة تطبيق الدستور من أجل إخراج لبنان من أزمته، وبالتالي التحدي الأساس والأبرز أمام الأكثرية الجديدة يَكمن في اتفاقها على هويّة الرئيس المكلّف وخريطة الطريق الدستورية التي على أساسها سيشكل الحكومة.