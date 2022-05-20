الوكالة الوطنية للإعلام

وزير الاتصالات: لا أتهرب من المسؤولية وإذا لم تقر زيادة التعرفة في مجلس الوزراء غدا فخيار الاستقالة مطروح

عقد وزير الاتصالات المهندس جوني القرم مؤتمرا صحافيا في مبنى الوزارة، استهله بالقول: "نجتمع اليوم لنرفع صرخة موحدة باسم القطاع وباسم 5 آلاف عائلة تعيش من هذا القطاع وباسم الاقتصاد اللبناني وكل اللبنانيين، ان غدا هو آخر فرصة امام مجلس الوزراء لمنع انهيار القطاع من خلال اقرار رفع التعرفة بشكل مدروس للقطاع الثابت والخليوي".

وكالة الأناضول

أردوغان: أبلغنا أصدقاءنا برفضنا انضمام فنلندا والسويد إلى "الناتو"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "أبلغنا أصدقاءنا برفضنا انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ونتمسك بهذا الموقف".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، خلال لقاء مع عدد من الشباب التركي بمناسبة عيد الشباب والرياضة، في مكتبة الأمة بالعاصمة أنقرة. وأفاد أردوغان فيما يتعلق بانضمام فنلندا والسويد إلى "الناتو" أن البلدين المذكورين يستضيفان إرهابيي تنظيمي "بي كا كا" و"ي ب ك" ويدعمانهما بالمال والسلاح. وأكد أن "الناتو" منظمة أمنية.