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مع اشتعال الازمات معيشيا ماليا واقتصاديا وعشية استقالتها دستوريا وانطلاق مرحلة تصريف الاعمال وقبل يوم الاحد موعد فتح الستارة على مجلس نيابي منتخب يتأهب للدخول في ولاية مجلسية جديدة من اربع سنوات عقدت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي آخر جلساتها في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس العماد ميشال عون مودعة بجدول اعمال حفل بمئة وثلاثة وثلاثين بندا وتمكنت الحكومة في الشوط الاخير من إقرار خطة التعافي الإقتصادي التي تتضمن استراتيجية النهوض بالقطاع المالي ومذكرة بشأن السياسات الاقتصادية والمالية مع تسجيل اعتراض الوزارء بيرم والحاج حسن وحمية ومرتضى وتحفظ عليها وزير التربية..

المنار

هو ذو الفقار، سيف المقاومة البتار، ما أغمد يوما وما قدرت عليه التحديات، حتى عاد شهيدا ورافعا راية النصر والفخار..

في ذكراه السادسة زاد قائد المقاومة لشهيدها الكبير مصطفى بدر الدين وساما جديدا، انه القائد الفذ وجامع الاوسمة، الوسيم الذي يحمل فهما استراتيجيا وشجاعة علوية وهمة حيدرية، فكان بحق قائدا جهاديا كبيرا حاضرا في شتى مفاصل تاريخ المقاومة، وانتصاراتها..

nbn

في ظل السباق الى المزايدات والإستفزازات والشعبويات يدخل لبنان الأمتار الأخيرة الفاصلة عن بدء ولاية مجلس نواب العام 2022.

الاحد المقبل تنتهي ولاية المجلس الحالي وتنطلق ولاية مجلسية جديدة لن تكون طريقها مفروشة بالورود في ظل أزمات معيشية واقتصادية ومالية خانقة تقتضي من الجميع تبريد العقول الحامية وتحمية الجهود الواجبة لإطفاء نار الدولار والرغيف والمحروقات والدواء والكهرباء وغيرها.

mtv

مبدئيا، انها آخر جلسة لحكومة معا للانقاذ. اذ بدءا من منتصف ليل غد تصبح حكومة نجيب ميقاتي مجرد حكومة لتصريف الاعمال. الجلسة الاخيرة الماراتونية التي استمرت اربع ساعات ونصف الساعة، حضرها رئيس الجمهورية بتقطع. ثلاثة قرارات لفتت فيها: زيادة تعرفة الاتصالات، ترحيل قرار زيادة الدولار الجمركي، اضافة الى اقرار استراتيجية النهوض للقطاع المالي.

NTV

أوضح وزير الطاقة والمياه ​وليد فياض​، أنه "سعى منذ توليه مهامه في الوزراة الى تأمين زيادة ​التغذية بالكهرباء​ الى المواطنين، والجميع يعلم بالجهد الجبار الذي بذله ولا يزال"، مؤكداً ازاء ما صدر عن سحبه للبند المتعلق بترسية عقد استشاري بالتراضي لشركة (EDF) لتحضير دفتر شروط خاص بمناقصة انتاج الطاقة في ​دير عمار​ و​الزهراني​، أنه "تم سحبه لضرورات توافر الشروط المالية والتعاقدية الضرورية كونه عقداً بالتراضي ليشمل تخفيض السعر خصوصا أنه لا يزال مرتفعاً كما وتحسين شروط الدفع، مع التأكيد أن التفاوض لا يزال قائماً مع كهرباء فرنسا، وقد وصلت اليوم الى ​وزارة الطاقة​ النسخة الخامسة لهذا العرض".

OTV

أكّد النائب المنتخب الياس جرادة، "أنني لم آتي من خلفية سياسية، لكن وجودي كطبيب جعلني أعرف هول المأساة، وكنت أرى الوجه المظلم من المأساة، وهو فقدان الجسم الطبي"، معتبرًا أنه "كان هناك مشهدية جميلة، لأنّ من انتخبونا هم فئة الشباب".

LBC

جلسة وداعية وأخيرة لمجلس الوزراء، دسمة بمقرراتها:

من خطة التعافي الإقتصادي، التي اعترض عليها وزراء ثنائي حزب الله حركة أمل، إلى رفع أسعار مكالمات الخليوي إلى اعتمادات لأدوية السرطان وسائر الأمراض المستعصية.

الجلسة الأخيرة اليوم، تتحول بعدها الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال في انتظار ان ينشئ مجلس النواب هيكليته ومطبخه، من الرئيس إلى نائب الرئيس إلى هيئة مكتب المجلس إلى اللجان.

الميادين

أشارت وزارة الخارجية السورية، إلى أنّ "التصريحات الرخيصة لرئيس النظام التركي حول إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا تكشف الألاعيب العدوانية التي يرسمها هذا النظام ضد سوريا ووحدة أرضها وشعبها". ووصفت ما يقوم به أردوغان والسلطات التركية "بالمساومات الدنيئة، التي تُظهر انعدام الحدّ الأدنى من الفهم السياسي والأخلاقي للتعامل مع الأزمة في سوريا". وأكّدت في بيان، أنّ "إنشاء مثل هذه المنطقة لا يهدف إطلاقاً إلى حماية المناطق الحدودية بين سوريا وتركيا"، كاشفةً أنّ "الهدف الأساسي استعماري، ويهدف إلى إنشاء بؤرة متفجرة تساعد بشكل أساسي على تنفيذ المخططات الإرهابية الموجهة ضدّ الشعب السوري". وشددت الخارجية، على أنّ "الحكومة السورية تؤكد رفضها المطلق لمثل هذه الألاعيب"، وطالبت "الدول في المنطقة وخارجها، التي زجّت بنفسها في تمويل هذه المشاريع الإجرامية والدعاية لها، إلى التوقّف فوراً عن دعم النظام التركي لتحقيق أوهامه الشيطانية".

الجزيرة

أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إلى أنه "لا يوجد إجماع سياسي وطني في السويد على قرار الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)"، وذكرت أن "زعيمي حزبي (اليسار) و(الخضر) صرحا بأنهما ضد الانضمام إلى الحلف".وأوضحت زاخاروفا في تصريحٍ على مواقع التواصل الإجتماعي، أن "العديد من القضايا السياسية الرئيسية في البلاد يتم تحديدها عبر الاستفتاءات، والتي تحظى باهتمام خاص في الثقافة السياسية لهذا البلد"، وتابعت أن "أعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي زاروا العاصمة السويدية ستوكهولم في اليوم الذي تم فيه إعلان القرار (التاريخي) بطلب انضمام السويد إلى الناتو".

العربية

لفت أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز في برلين، إلى "اننا بحثنا علاقاتنا الثنائية المتميزة التي تشمل كل المجالات"، موضحًا "أننا تناولنا استعدادات قطر لتنظيم كأس العالم، والجماهير الألمانية طلبت 600 ألف تذكرة".