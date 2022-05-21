لبنان الحر

وضع النائب المنتجب نديم الجميّل و لائحة "لبنان السيادة" اكليلا من الزهر على نصب شهداء انفجار 4 آب في فوج إطفاء بيروت وعلى مجسّم العدالة أمام المرفأ بحضور أهالي الشهداء، و أكد أن أول عمل سيقوم به، سيكون بالمطالبة بمتابعة التحقيق لكشف الحقيقة و تحديد المسؤوليات في انفجار المرفأ وتدمير بيروت وسقوط 200 شهيد والآف الجرحى والمصابين.

صوت لبنان

أشار وزير الصحة العامة، فراس الأبيض، الى أن "الازمة التي نمرّ بها غير مسبوقة كما يدخل عليها عوامل اخرى مثل التعطيل الاداري والمناكفات".

ولفت الأبيض، الى أن "مشكلتنا خارج نطاق الوزارة ونطلب من الجميع تكثيف الجهود"، معتبراً أن "غالبية المشاكل التى نشهدها هي نتيجة عدم توفر الاموال، نحن نمر بظروف استثنائية وعلى الجميع التكاتف سوية للنهوض بالبلد من المأزق".

radio orient

قال النائب عن طرابلس طه ناجي، في بيان، على عتبة دخولنا إلى المجلس النيابي، نطالب الحكومة بتسريع ملف انتشال شهداء زورق الموت الذين ينتظرهم أهلهم وأحباؤهم ليقوموا بواجبهم تجاههم وعمل ما يليق بهم، وذلك في بلد لم يعاملهم بانصاف ولا رعاهم برحمة، مما أدى إلى محاولة الهروب حتى لا يختنقوا اقتصاديًا و لا يضيعوا إهمالًا، و للأسف لقد اختنقوا بالأمواج وضمهم قعر البحر إليه؟

اذاعة النور

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله، الشيخ علي دعموش، أن "المال السياسي استخدم بقوة في المعركة الانتخابية الأخيرة لدعم أدوات أميركا والسعودية ولتشويه صورة حزب الله واسقاطه سياسيا والتأثير في بيئته وشعبيته، حيث انفقوا مئات ملايين الدولارات على الاعلام والاعلان والحملات الانتخابية لجماعاتهم وعلى شراء الاصوات لتحقيق ذلك".

صوت المدى

ردّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي على تلويح بعض النواب الجدد من "قوى التغيير" بإمكان ترشيح شخصية غير شيعية لرئاسة المجلس النيابي بدلاً عنه؟ قائلاً: "معنى ذلك هو المباشرة في تطبيق إلغاء الطائفية وهذا ما أنادي به منذ فترة طويلة، ولذلك لا يستفزّني الأمر".